Anuncia gobierno implementación de jornada laboral de 40 horas

-La jornada laboral se reducirá dos horas por año para que en 2030 se concreten las 40 horas; durante el 2026 iniciaría el periodo de transición y en enero 2027 inicia la primera disminución

El gobierno de México, anunció que, luego de un consenso con los sectores empresarial, sindical, académico, gubernamental y con la sociedad civil, enviará al Senado de la República el proyecto de reforma para que, a partir del 2026, se implemente de forma gradual la jornada laboral de 40 horas, reduciendo dos horas por año hasta concretar en el 2030, con lo que se beneficiará a 13.4 millones de personas trabajadoras.



El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, detalló que, como parte del compromiso número 60 de los 100 de la presidenta, la implementación de la jornada laboral de 40 horas será un derecho constitucional de las y los trabajadores. Explicó que la reforma será presentada al Congreso de la Unión para su discusión y aprobación; con ello, entrará en vigor el 1 de mayo de 2026 y en enero de 2027 comienza la primera reducción de dos horas.



Detalló que la propuesta implica que, a partir del 1 de enero de cada año, se hará efectiva la reducción: En 2026 entra en vigor y se establece el periodo de transición; en 2027 serán 46 horas; en 2028, 44; en 2029, de 42 y en 2030, 40. Puntualizó que la reducción de las horas de trabajo no implica disminución en los sueldos ni prestaciones; además, con las modificaciones, por primera vez, se prohíben horas extras para menores de edad.



Durante la jornada ordinaria, las y los trabajadores tendrán mayor tiempo de descanso y se garantiza un adecuado reparto del tiempo de trabajo, así como jornadas laborales dignas. Y en la jornada extraordinaria se establece la posibilidad de trabajar de 9 a 12 horas extraordinarias a la semana de manera voluntaria, las cuales podrán distribuirse en hasta cuatro horas diarias, en un máximo de cuatro días en ese periodo, se introduce la prohibición del trabajo de tiempo extra para menores de edad y se establece en la Ley Federal del Trabajo un tope máximo de 4 horas triples.



En ambas jornadas el trabajo no podrá superar las 12 horas en un día. Señaló que, con la finalidad de vigilar el cumplimiento de la nueva jornada laboral de 40 horas en los centros de trabajo, se adiciona como obligación de las personas empleadoras el registro electrónico de la jornada laboral, que será emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, lo que permitirá que efectivamente se cumpla con las horas de trabajo ordinarias y extraordinarias.



De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los beneficios de la reducción de la jornada laboral son: Reducción de la fatiga y de los accidentes laborales, mejoría en materia de salud y seguridad en el trabajo, mayor equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores, menor riesgo de padecer patologías del corazón y de muertes por accidentes debido a la menor exposición a jornadas prolongadas, mejoría en el autocuidado: alimentación, ejercicio físico, descanso, socialización y atención médica preventiva.



El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes Díaz, destacó la importancia de continuar dialogando con el Gobierno de México para negociar condiciones que favorezcan a las y los trabajadores.