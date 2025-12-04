Será IEEM sede del Foro Nacional de Experiencias e innovación electoral

-El encuentro se llevará a cabo el 4 y 5 de diciembre en las instalaciones del IEEM, y contará con la participación de Consejeros Electorales de los órganos electorales locales de todo el país.

En el Foro Experiencia e Innovación en los Procesos Electorales Locales, el IEEM recibirá en sus instalaciones, durante dos días, a representantes de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) de todo el país, quienes participarán en un intercambio de experiencias, conocimientos y propuestas innovadoras orientadas a mejorar la organización de las elecciones en el ámbito estatal.



Este encuentro tiene como objetivo promover el intercambio de experiencias, conocimientos e innovaciones entre los OPLEs, derivados de la organización de procesos electorales en el ámbito estatal, como elementos fundamentales para la consolidación de un sistema electoral mexicano; para lo cual se analizarán, desde distintas realidades territoriales, las prácticas eficaces, la eficiencia operativa, la mejora continua, los retos comunes que enfrentan las autoridades electorales en las entidades y los avances que contribuyen a fortalecer el sistema democrático mexicano.



El foro está estructurado por seis mesas temáticas; el 4 de diciembre participarán consejerías de la Ciudad de México, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Aguascalientes, Michoacán y Sonora. Se analizarán las buenas prácticas implementadas por los OPLEs, con énfasis en la documentación y materiales electorales, las herramientas de capacitación de funcionarias y funcionarios electorales y los procesos de registro de candidaturas. También se profundizará en las experiencias relacionadas con la producción y distribución de documentación electoral, la integración de paquetes electorales, entre otros.



Otro de los ejes del foro examinará las acciones afirmativas para mujeres, personas residentes en el extranjero y grupos en situación de vulnerabilidad en el ámbito local. Asimismo, se analizarán los retos y áreas de oportunidad en la coordinación entre los OPLEs y el Instituto Nacional Electoral (INE).



El 5 de diciembre, intervendrán consejerías de Chihuahua, Coahuila, Oaxaca, Durango, Quintana Roo, Tabasco, Nuevo León y Veracruz, exponiendo temas relacionados con la innovación tecnológica, la presentación de herramientas que han fortalecido procesos como el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), los cómputos, los sistemas informáticos y las aplicaciones digitales. También se discutirán los desafíos rumbo al proceso electoral de 2027, incluyendo los plazos establecidos por la ley, la capacitación del personal y la organización de procesos electorales simultáneos en próximos años.



El Foro Experiencia e Innovación en los Procesos Electorales Locales, se transmitirá, ambos días, por las cuentas oficiales de Facebook (https://web.facebook.com/IEEMoficial) y YouTube del IEEM (https://www.youtube.com/@IEEMOficial).