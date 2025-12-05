Senado aprueba en lo general la Ley de Aguas

-La minuta enviada por la colegisladora recibió 85 votos a favor y 36 en contra

El Pleno del Senado de la República avaló en lo general, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.



La minuta fue remitida por la tarde al Senado por la Cámara de Diputados y deriva de una iniciativa de la titular del Ejecutivo Federal para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como para priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.



El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un “trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente”, por lo que la legislación es la mayor aliada de los productores y los campesinos de México.



La senadora del PAN, Verónica Rodríguez Hernández, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral, pues le da al Gobierno Federal la posibilidad de decidir, demostrando que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.



Del PVEM, Juanita Guerra Mena argumentó que la reforma consolida una visión de Estado donde el agua deja de ser mercancía para asumirse como un bien social.



El PRI advirtió que este proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua, además de que no se consultó a los pueblos originarios.