Marina del Pilar arranca Plan Integral de Seguridad Navideño

La estrategia responde a los patrones de movilidad propios de diciembre.

Con el objetivo de fortalecer la protección durante la temporada decembrina, la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda presentó durante su conferencia mañanera el Plan Integral de Seguridad Navideño, un arranque estatal en el que los siete municipios se conectaron vía remota para informar de manera simultánea las acciones que se desplegarán en todo el territorio de Baja California.



La gobernadora añadió que la estrategia responde a los patrones de movilidad propios de diciembre, cuando aumentan las actividades nocturnas, las posadas y las compras navideñas, lo que exige priorizar zonas de mayor flujo ciudadano para reducir riesgos y mejorar la capacidad de respuesta ante incidentes.



“Esto es una estrategia integral que responde a las necesidades de la población durante estas fechas, sabemos que los ciudadanos salen de manera más frecuente a las posadas durante las noches y a las compras navideñas”, expresó la mandataria estatal.



Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Laureano Carrillo Rodríguez, informó que se integró una fuerza de tarea centralizada con un puesto de mando permanente en el C5 de Tijuana, desde donde se coordinarán con dependencias municipales, Cruz Roja, Protección Civil y la Guardia Nacional.



Carrillo Rodríguez explicó que el operativo contempla presencia coordinada de corporaciones estatales y municipales en zonas comerciales, bancarias y recreativas durante diciembre y los primeros días de enero, y que el despliegue se desarrollará en fases para fortalecer la presencia policial, ajustar la atención en los puntos de mayor riesgo y evaluar resultados al cierre de la temporada.



El secretario advirtió que se reforzarán las revisiones para inhibir la venta irregular de pirotecnia en coordinación con los municipios, con el fin de aplicar la ley y prevenir accidentes en espacios públicos y hogares ante el incremento de estos artículos durante estas fechas decembrinas.



Los gobiernos municipales manifestaron su disposición para sumarse al operativo, tras participar en el enlace virtual realizado durante la conferencia, confirmando que trabajarán de manera coordinada en el despliegue navideño, integrando sus capacidades operativas y reforzando la presencia preventiva en los puntos de mayor afluencia en cada municipio.