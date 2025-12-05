Transformación impulsa en la UAEMéx una ruta de disciplina financiera y transparencia: Paty Zarza

-Rectora de la UAEMéx encabezó la presentación de proyectos estratégicos de la Secretaría de Finanzas para convertir el presupuesto universitario en un mecanismo de convergencia para consolidar una mejor Universidad.

“Hagamos de la disciplina financiera y la transparencia una ruta institucional para construir una Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) cercana, incluyente y progresista”, afirmó la rectora Martha Patricia Zarza Delgado, al encabezar la presentación de la Secretaría de Finanzas, acciones y proyectos estratégicos.



Durante el acto, la rectora presentó a la titular de esta dependencia, Miriam Sierra López, y destacó que el nuevo modelo de gestión financiera sustenta los ejes de la Transformación Universitaria. Este esquema, dijo, permitirá que las funciones y actividades financieras cuenten con un soporte legal y administrativo que brinde certeza, claridad operativa y una mejor capacidad de respuesta.



Zarza Delgado subrayó que la nueva ruta de rendición de cuentas es permanente y responde a las demandas estudiantiles en torno a la transparencia y al uso responsable de los recursos. El objetivo, puntualizó, es impulsar las acciones necesarias para que todas las áreas de la institución operen con certeza financiera y administrativa.



Agregó que la disciplina institucional y el fortalecimiento del desempeño administrativo permitirán convertir el presupuesto universitario en un mecanismo de convergencia para consolidar una mejor universidad. Por ello, reafirmó su compromiso con la atención, dignificación y cuidado del quehacer de las y los trabajadores universitarios, quienes, con su labor, garantizan una trazabilidad eficiente de los recursos públicos.



Al presentar la Carta Compromiso de Observancia al Código de Ética y la Carta Compromiso de Confidencialidad, No Divulgación y Resguardo de Información y Datos Personales, la secretaria de Finanzas, Miriam Sierra López, resaltó que esta área garantiza el funcionamiento, crecimiento y estabilidad institucional de la UAEMéx. Su labor, señaló, exige ética, disciplina profesional y absoluto cuidado para robustecer los mecanismos de control interno y asegurar transparencia en cada proceso.



Enfatizó que la Secretaría de Finanzas asume con firmeza su responsabilidad de contribuir a la Transformación Universitaria, mediante la consolidación de una dependencia más ágil, eficiente y humana, en la que la automatización de procesos ya no es una opción, sino una necesidad para responder a los retos actuales.