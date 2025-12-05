Transformación impulsa en la UAEMéx una ruta de disciplina financiera y transparencia: Paty Zarza

“Hagamos de la disciplina financiera y la transparencia una ruta institucional para construir una Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) cercana, incluyente y progresista”, afirmó la rectora Martha Patricia Zarza Delgado, al encabezar la presentación de la Secretaría de Finanzas, acciones y proyectos estratégicos.
Durante el acto, la rectora presentó a la titular de esta dependencia, Miriam Sierra López, y destacó que el nuevo modelo de gestión financiera sustenta los ejes de la Transformación Universitaria. Este esquema, dijo, permitirá que las funciones y actividades financieras cuenten con un soporte legal y administrativo que brinde certeza, claridad operativa y una mejor capacidad de respuesta.
Zarza Delgado subrayó que la nueva ruta de rendición de cuentas es permanente y responde a las demandas estudiantiles en torno a la transparencia y al uso responsable de los recursos. El objetivo, puntualizó, es impulsar las acciones necesarias para que todas las áreas de la institución operen con certeza financiera y administrativa.
Agregó que la disciplina institucional y el fortalecimiento del desempeño administrativo permitirán convertir el presupuesto universitario en un mecanismo de convergencia para consolidar una mejor universidad. Por ello, reafirmó su compromiso con la atención, dignificación y cuidado del quehacer de las y los trabajadores universitarios, quienes, con su labor, garantizan una trazabilidad eficiente de los recursos públicos.
Al presentar la Carta Compromiso de Observancia al Código de Ética y la Carta Compromiso de Confidencialidad, No Divulgación y Resguardo de Información y Datos Personales, la secretaria de Finanzas, Miriam Sierra López, resaltó que esta área garantiza el funcionamiento, crecimiento y estabilidad institucional de la UAEMéx. Su labor, señaló, exige ética, disciplina profesional y absoluto cuidado para robustecer los mecanismos de control interno y asegurar transparencia en cada proceso.
Enfatizó que la Secretaría de Finanzas asume con firmeza su responsabilidad de contribuir a la Transformación Universitaria, mediante la consolidación de una dependencia más ágil, eficiente y humana, en la que la automatización de procesos ya no es una opción, sino una necesidad para responder a los retos actuales.