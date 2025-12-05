“Debemos mantenernos unidos y defender lo construido en 7 años de la 4T”: Horacio Duarte

-Reafirma la buena coordinación y el trabajo en equipo con los municipios, donde se pone al pueblo en el centro y desde la realidad de las calles, no en el escritorio.

Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno del Estado de México, llamó a mantener la unidad para defender la transformación del país y del Estado de México, sin grillas ni politiquería, para trabajar únicamente bajo el objetivo de cumplir con el pueblo.



“Llamar a todos a que en esta Cuarta Transformación sigamos juntos, unidos, sin titubeos, sabiendo que lo más importante es defender lo construido en estos siete años de transformación”, reafirmó el Secretario Horacio Duarte, tras asistir en representación de la Gobernadora Delfina Gómez al Primer Informe de Gobierno de Abel Flores Guzmán, Presidente Municipal de Xalatlaco.



En el lugar, resaltó que gracias a la buena coordinación que el alcalde Abel Flores Guzmán mantiene con el Gobierno de México y del Estado de México, será construida una base de la Guardia Nacional en Xalatlaco, con la que se garantizará la seguridad de la región.



Por su parte, el alcalde Abel Flores Martínez agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez por avanzar en unidad por un municipio con mejores caminos, programas de bienestar y mayores oportunidades gracias al desarrollo económico que existe en la entidad.



Por otra parte, tras acompañar a Carolina Flores Campos, Presidenta Municipal de Isidro Fabela, en su Primer Informe de Gobierno, Duarte Olivares señaló que es fundamental mantener la unidad y la visión de futuro en un municipio que confió en un cambio de régimen.



“Hoy el humanismo mexiquense nos marca el rumbo: poner al pueblo en el centro y decir siempre desde la realidad de las calles, no desde el escritorio. Esa es la guía que compartimos y que nos ha mandado la gobernadora Delfina Gómez Álvarez: con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, reafirmó el secretario Horacio Duarte.



En tanto, la alcaldesa Carolina Flores Campos resaltó que en Isidro Fabela se sigue el ejemplo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez de trabajar con y para el pueblo; por ello trabaja en el proyecto de transformación bajo la guía de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez.