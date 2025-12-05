Homicidio doloso en Edoméx disminuyó 31%

-La Gobernadora destaca que la seguridad y tranquilidad de las y los mexiquenses es una meta que se persigue en equipo.

La estrategia de seguridad que lidera la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, en las Mesas de Paz que encabeza diariamente, posibilitó la disminución del delito de homicidio doloso del 31 por ciento, de enero a noviembre de este año, en comparación con el mismo periodo del año pasado.



“En la Mesa de Paz de esta mañana, la Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que en el EdoMéx hay una disminución de 31 % en homicidios dolosos en lo que va del año, en comparación con el 2024.



“La seguridad y tranquilidad de las y los mexiquenses es nuestra meta y trabajamos en equipo para avanzar en esta tarea. El poder de servir”, señaló la Mandataria mexiquense en sus redes sociales.



La tendencia a la baja de este ilícito se ha mantenido, derivado de la estrecha coordinación que existe entre los tres órdenes de gobierno, los cuales suman esfuerzos para efectuar despliegues focalizados, basados en la incidencia delictiva, que permiten atender las causas del delito de manera efectiva.



A la sesión de la Mesa de Paz 228 asistieron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México, así como representantes de Defensa, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.