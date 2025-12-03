Se destinan 25 mil mdp para dignificar planteles y comunidades escolares: Mario Delgado

-El programa coordinado por Pamela López Ruíz se consolida como una política pública orientada a garantizar el bienestar y el derecho a la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, destacó.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que en 2025 el programa La Escuela es Nuestra (LEEN) benefició a 8.1 millones de estudiantes, gracias a un presupuesto de 25 mil millones de pesos destinado a fortalecer directamente los planteles educativos y a las comunidades escolares.



Delgado Carrillo mencionó que el programa coordinado por Pamela López Ruíz se consolida como una política pública impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, orientada a garantizar el bienestar y el derecho a la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.



Señaló que, a través de los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP), ya se realizó la dispersión de recursos a 68 mil 11 escuelas de Educación Básica. De ellas, 16 mil 796 secundarias públicas recibieron 5,128 millones de pesos, lo que representa la mitad de los planteles de este nivel en todo el país.



Comentó que esta priorización en secundarias responde a una visión social y estratégica por parte de la presidenta de México para consolidar los aprendizajes, evitar el abandono escolar y asegurar que las y los adolescentes continúen su trayectoria formativa con mejores condiciones.



Por primera vez, este primer año se atendió a 6239 planteles, con una inversión de 4576 millones de pesos, lo que equivale al 52% del total de escuelas de este nivel.



La titular de LEEN, Pamela López Ruiz, informó que se está concluyendo el calendario operativo 2025 y que el presupuesto restante, por 238 millones de pesos, se dispersará en 776 escuelas de Puebla y Veracruz, entidades que debieron posponer su operación debido a las afectaciones ocasionadas por inundaciones.