PILARES CDMX fortalece redes de apoyo entre mujeres a través del bordado

En el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género, se llevó a cabo el Diálogos 90, con la participación de Sandra Figueroa, representante de la Red de Mujeres en Xochimilco, así como las talleristas Karina León y Yarely Vázquez. Durante la sesión, compartieron parte del trabajo que realizan para identificar violencias y las herramientas que tienen para acompañar, por ejemplo, el bordado.



Para abrir la conversación, Sandra Figueroa explicó que la Red de Mujeres por el Bienestar PILARES retoma la iniciativa impulsada por la Secretaría de las Mujeres federal y capitalina. Esta red tiene como objetivo identificar de manera oportuna casos de violencia contra las mujeres y brindar espacios de apoyo, escucha y acompañamiento comunitario.



Por su parte, Yarely Vázquez, tallerista de Bordado Artístico, compartió que este año en PILARES se realizaron las actividades de “Hilando Comunidad”, un ejercicio de reflexión colectiva donde las mujeres identificaron y analizaron las diferentes violencias que enfrentan. Señaló que el bordado fue una herramienta central durante estas actividades:



“El bordado, más allá de ser una técnica decorativa, es una herramienta de expresión; es terapéutico, simbólico y político”, destacó.



Asimismo, Karina León, tallerista de Bordado Artístico en Papel, subrayó que estas actividades permiten fortalecer los lazos comunitarios entre mujeres, pues generan espacios seguros donde pueden escucharse, acompañarse y formar redes de apoyo.



“Lo más importante es sentirnos acompañadas, seguras y saber que también podemos enseñar y transmitir estas oportunidades a las demás”, señaló.



El programa “Mujeres hilando comunidad” fue moderado por Beatriz Domínguez, coordinadora de Actividades Culturales de Patrimonio y Saberes de PILARES. En representación del Coordinador General de PILARES, Arq. Javier Hidalgo, asistieron Luz del Alba Riande, directora de Educación Participativa y Comunitaria, y Eva Quiroga, subdirectora de Saberes y Talleres.



El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, reafirma su compromiso de prevenir y atender todas las formas de violencia contra las mujeres. A través de espacios como PILARES, se impulsa el fortalecimiento de las redes de apoyo comunitario, así como la independencia económica, el esparcimiento y la recreación de las mujeres.