Inicia el programa “Corredor seguro libre para todos” en Lerma: Ramírez Ponce

El presidente municipal de Lerma, Miguel Ángel Ramírez Ponce, dio el banderazo de inicio al programa “Corredor Seguro, Libre para Todos”, señalando que este acto marca el comienzo de obras que harán de esta vialidad un espacio más seguro, más ordenado y mucho más accesible para todas y todos.



El programa “Corredor Seguro y Libre para Todos” en Lerma es una iniciativa de seguridad vial y pública destinada a garantizar la seguridad de la comunidad escolar y mejorar la movilidad peatonal y vehicular en zonas específicas del municipio.



Ramírez Ponce señaló que con estas acciones se busca que cada trayecto sea más sencillo, más ágil y, sobre todo, más seguro.



Afirmó que su administración piensa diferente; por ello, se sigue fomentando la disciplina, el orden y los buenos proyectos en favor de la ciudadanía.



Subrayó que gracias al programa: “Corredor Seguro y Libre para Todos”; se continúa impulsando una cultura vial que garantice la seguridad de la comunidad escolar y que sea amigable con el tránsito peatonal y vehicular.



Ramírez Ponce agradeció el apoyo de la Escuela Abel C. Salazar, y al Grupo Bimbo, que se sumaron a este proyecto, y que contempla distintas acciones



En principio, se construirá un cruce seguro, en el tramo de la calle 29 de Marzo entre Av. Independencia y Av. 3 de Mayo, donde se llevará a cabo el rediseño vial.



Además, se priorizará a los peatones; mediante acciones se buscará la reducción de velocidad en este lugar; para ello se tendrán varios elementos técnicos de seguridad en pavimento y señalética.



En segundo punto, se construirá con apoyo de Grupo Bimbo un paradero sustentable en la calle Miguel Hidalgo.



Este paradero contará con paneles solares, iluminación eficiente, accesibilidad universal, además de la construcción de bancos isquiáticos y una guía podotáctil



Finalizó señalando que el “Corredor Seguro y Libre para Todos” es una iniciativa que conjunta los esfuerzos de autoridades auxiliares y educativas, vecinos, ciudadanía y el Gobierno Municipal.