IEEM inicia foro Experiencias e Innovación con enfoque en prácticas electorales

-Asistieron consejeras y consejeros electorales de 23 entidades del país.

Las buenas prácticas y la eficiencia operativa de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), así como las acciones afirmativas implementadas para garantizar la participación de grupos históricamente excluidos, fueron los temas del primer día del Foro Experiencia e Innovación en los Procesos Electorales Locales, organizado por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).



La Consejera Electoral del IEEM, July Erika Armenta Paulino, en representación de la Consejera Presidenta Amalia Pulido Gómez, inauguró el Foro y destacó que el intercambio de experiencias e innovaciones contribuye a fortalecer la organización de las elecciones locales. Recalcó que, a través de buenas prácticas, mayor eficiencia y mejora continua, es posible identificar áreas de oportunidad y enfrentar los retos que viven los OPLEs estatales.



Subrayó que la creación de instituciones electorales autónomas locales ha sido fundamental para garantizar transparencia y equidad de los procesos electorales y que es gracias al trabajo de los OPLEs que cada persona puede elegir a sus representantes con certeza, legalidad, imparcialidad y paridad, lo que demuestra el profundo impacto de estas instituciones en la vida democrática en México.



Señaló que cada proceso electoral deja aprendizajes que ayudan a mejorar e innovar en la materia. Por eso, dijo, este Foro que reúne a 23 entidades es una oportunidad para hacer un balance y reconocer el trabajo que se realiza en los estados. Destacó que la visión de quienes dirigen los OPLEs y el esfuerzo diario de las y los servidores públicos electorales tienen un mismo objetivo: fortalecer la democracia.



La Consejera Electoral Flores Palacios destacó que, entre las buenas prácticas del IEEM durante el Proceso Electoral Judicial Extraordinario 2025, sobresalieron los foros de debate realizados de manera presencial y virtual.



Explicó que los debates de las candidaturas a la Presidencia del Poder Judicial se transmitieron en vivo, mientras que los de magistraturas de disciplina judicial, así como los de jueces, juezas y magistraturas regionales, primero se grabaron y, para garantizar equidad en la contienda, se publicaron en las redes oficiales hasta que todas las grabaciones habían concluido, a fin de darles la misma visibilidad a todas las candidaturas.



La Consejera Electoral Vaquera Montoya consideró que es indispensable incorporar nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y el voto electrónico, para avanzar hacia procesos electorales más eficientes, seguros y confiables.



Recordó que las elecciones en el Estado de México representan un gran reto debido al tamaño del padrón electoral, lo que implica producir millones de boletas e instalar 170 órganos de apoyo para el proceso electoral.