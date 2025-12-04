Reconocen en CDMX a trabajadoras y trabajadores con décadas en el Servicio Público

El Premio de Estímulos y Recompensas representa el compromiso y buen desempeño del personal.

En representación del secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, el subsecretario de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno, Juan José García Ochoa, encabezó este miércoles la Ceremonia de Premios de Antigüedad en el Servicio Público y Premios de Estímulos y Recompensas 2025, a trabajadoras y trabajadores que cuentan con más años laborando en diversas áreas de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (SECGOB).



El subsecretario reconoció la trayectoria de quienes cumplieron 25, 28, 30 y 40 años de servicio en la Administración Pública, destacando que este homenaje no es solo una entrega de medallas; es un reconocimiento a una trayectoria marcada por la dedicación, la pasión y la responsabilidad.



Subrayó que la constancia de cada galardonada y galardonado ha sido fundamental para el fortalecimiento institucional y para el cumplimiento de las funciones que distinguen a esta dependencia.



Señaló que el Premio de Estímulos y Recompensas representa el compromiso y buen desempeño del personal, al destacar que este tipo de reconocimientos motivan a seguir avanzando y a fortalecer una cultura de excelencia colectiva.



Enfatizó que el esfuerzo de las y los trabajadores también refleja el respaldo de sus familias y el compromiso personal que han mantenido a lo largo de los años, impulsando con su labor diaria el desarrollo de la SECGOB.



Asimismo, García Ochoa llamó a quienes integran la institución a mantener su entrega y profesionalismo, al señalar que los reconocimientos buscan fortalecer el espíritu de servicio y reafirmar que el valor más importante de esta dependencia es su gente.



En una reflexión adicional, el subsecretario destacó que cada tarea realizada por el personal contribuye al éxito colectivo y a la construcción de una Secretaría más sólida, ética y comprometida con la ciudadanía.