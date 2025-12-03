Declara Congreso CDMX el 25 de enero como el “Día de la Bombera y el Bombero”

-Con votación unánime el Congreso capitalino aprobó el dictamen.

El Congreso capitalino aprobó el dictamen para declarar el 25 de enero como el Día de la Bombera y el Bombero de la Ciudad de México, como un reconocimiento a la labor que realiza el Heroico Cuerpo de Bomberos, con base en el decreto firmado por el presidente Ignacio Comonfort, que establece la creación de un cuerpo de zapadores bomberos el 25 de enero de 1856.



El director general del Heroico Cuerpo de Bomberos, primer superintendente Juan Manuel Pérez Cova, señaló que la aprobación de esta iniciativa reivindica a Bomberos y permite contar una versión de la historia que no se conocía.



La iniciativa fue presentada el 18 de septiembre de este año, por las diputadas Xóchitl Bravo Espinosa y Brenda Ruiz Aguilar, con el objetivo de hacer un reconocimiento a la labor heroica de quienes salvaguardan de manera cotidiana la vida de los habitantes, visitantes y seres sintientes en la capital del país, en particular a las mujeres bomberas.



Al fundamentar el dictamen, el diputado Víctor Hugo Lobo Rodríguez señaló que se busca reconocer y valorar a las y los integrantes de una de las instituciones más nobles, más queridas y más admiradas por la población, como lo es el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.