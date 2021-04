UberEats Pick up and Go llega a México

Ante el temor de usar transporte público y de tener que recurrir a las plataformas de movilidad para moverse en las ciudades, Uber decidió centrar sus anuncios globales en necesidades que han surgido a partir de la pandemia por COVID-19.

Dentro de los servicios que llegarán a México, el más destacado es el de UberEats Pick up and Go, un servicio que permitirá pedir comida mientras estés viajando y donde la ruta se modificará para poder ir a recoger el producto. La idea de este nuevo servicio es que después de salir de trabajar puedas pasar por tu comida sin pagar un precio extra en el delivery y con mayor rapidez en el proceso.

El servicio de Pick Up and Go fue presentado de forma global por el CEO de la empresa, Dara Khosrowshah y estará disponible a lo largo de los siguientes días en 20 ciudades, incluyendo México, donde ya hicimos la prueba y ya está disponible la opción en la app.

“Queremos que el regreso a la nueva normalidad no sea sólo un retorno, sino un mejor retorno con nuevos servicios y nuevas formas de hacer nuestra vida diaria, por ello buscamos actualizar nuestro servicios, de acuerdo a las necesidades que vimos durante el confinamiento”, precisó Khosrowshahi, durante la presentación.

Para poder acceder a este nuevo servicio solo se necesita actualizar la aplicación de Uber y de manera directa aparecerá el ícono de ‘Alimentos’ donde se podrá poner la orden previo se realice un viaje con el fin de hacer más cómodo el viaje.

Otra de las innovaciones que presentó la plataforma fue Eat Pass, una suscripción similar a la que existe con Uber Pass y que brinda una serie de beneficios y promociones a los usuarios focalizando los beneficios en el consumo de alimentos, sobre todo de restaurantes que son favoritos dentro de las preferencias del usuario.

Con esta medida, la plataforma busca también beneficiar a los restaurantes que están en la app con el fin de capitalizar sus negocios. Esta opción aún no está disponible en México, sin embargo puede ser una de las actualizaciones que vengan en los próximos meses para el país.

Otro de los servicios que también presentó fue Uber Rent with Wallet, donde los usuarios podrán contratar un servicio de viaje para ‘escaparse de fin de semana’ a través de un alquiler con Avis, Budget, Hertz y docenas de otros proveedores, directamente en la aplicación Uber. El servicio sólo estará disponible en Estados Unidos.

En el caso de los servicios presentados para el segmento de salud, Uber presentó una alianza con la cadena de farmacias Walgreens, donde los usuarios que requieran hacer una reservación para vacunarse lo puedan hacer directamente en la aplicación.

La idea es que aquellos que no tengan un vehículo o se les dificulte hacer el viaje hasta los centros de vacunación, puedan hacer esta reservación y posteriormente asistir a Walgreens para que les apliquen su dosis correspondiente.