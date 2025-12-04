Advierten en Zacatecas que continuarán bajas temperaturas durante madrugadas

-En algunas zonas del estado habrá intervalos de chubasco y en zonas serranas temperaturas que podrían llegar a los menos 5 grados.

El Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario David Monreal Ávila, a través de la Secretaría General de Gobierno y la Coordinación Estatal de Protección Civil, recomienda a la población tomar las medidas de precaución necesarias ante las bajas temperaturas que se pronostican para jueves, viernes y sábado de la presente semana, sobre todo a quienes habitan en zonas serranas.



El Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, explicó que el pronóstico para las próximas horas es de temperaturas mínimas que alcanzarían hasta los menos 5 grados y en algunas zonas se prevén lluvias aisladas o chubascos, por lo que pidió a la población mantenerse atenta a la información que emitan las autoridades estatales y no exponer a cambios bruscos de temperaturas a menores de edad y adultos mayores.



Informó que la Fuerza de Tarea Genaro Codina continúa atenta para atender cualquier emergencia que pudiera presentarse y que se mantiene una estrecha coordinación con autoridades municipales de todo el estado para brindar una atención más rápida.



El Coordinador Estatal de Protección Civil, Jorge Gallardo, dijo que, de acuerdo al pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, para la madrugada del jueves se esperan temperaturas de cero a menos 5 grados, con chubascos en algunas zonas del estado y vientos de 40 a 60 kilómetros por hora.



Para el viernes, las condiciones climatológicas no varían, pues, se esperan temperaturas similares durante la madrugada y mañana, con intervalos de chubasco y vientos similares a los del jueves. Para el sábado 6 de diciembre, se pronostican intervalos de chubascos, vientos de 30 a 50 kilómetros por hora y temperaturas de cero a menos 5 grados.