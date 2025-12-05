Rojo de la Vega entrega apoyos de programas sociales a más de 1100 mujeres

-“En esta alcaldía no van a volver a estar solas”: afirmó la alcaldesa al encabezar la entrega de los programas sociales Tarjeta Violeta y Contra la violencia Avánzale.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, entregó apoyos de los programas Tarjeta Violeta y Contra la violencia Avánzale, beneficiando a mil mujeres cuidadoras y 100 mujeres en procesos jurídicos derivados de violencia, reafirmando el compromiso de acompañarlas con herramientas económicas, atención especializada y seguimiento a sus casos.



Durante la entrega, la mandataria dirigió un mensaje en el que reiteró que la Cuauhtémoc trabaja desde el territorio, escuchando y atendiendo realidades que no siempre han tenido respuesta. “Quiero que sepan que en esta Alcaldía no van a volver a estar solas. Este apoyo hace la diferencia en un día complicado, en una decisión difícil, en un paso que cambia la vida de una mujer. Aquí sí estamos para acompañarlas”, señaló.



A través de Tarjeta Violeta, mil mujeres cuidadoras de niñas, niños, personas con discapacidad o adultos mayores (muchas veces sin ingresos propios ni acceso a servicios de salud) reciben un apoyo anual de 15 mil pesos, entregado en tres ministraciones, además de acceso a servicios médicos, psicológicos y orientación especializada.



Por su parte, Contra la violencia Avánzale otorga 15 mil pesos en dos entregas a mujeres con una denuncia en proceso que no cuentan con redes de apoyo. Ambos programas integran acompañamiento jurídico, psicológico y acciones orientadas a la autonomía personal y económica.



En el evento, Natalie (beneficiaria de Contra la violencia Avánzale) compartió su testimonio en el que aseguró que el programa impulsado por Ale Rojo de la Vega la ayudó en un momento crucial para proteger a su hija y reconstruir su vida. “Este apoyo es un respiro. No estamos solas. Sí se puede”, expresó frente a las asistentes.



Los programas -informó la edil- continuarán el próximo año buscando fortalecer el acompañamiento y mantener presencia directa en las 33 colonias de la demarcación, con el objetivo de que las mujeres cuenten con respaldo, información y acompañamiento en cada paso.