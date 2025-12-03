Marina del Pilar fortalece a la Fiscalía del estado entregando 100 patrullas nuevas

Reiteró su reconocimiento al equipo de la Fiscalía General del Estado y destacó que el trabajo coordinado con la institución seguirá fortaleciéndose.

Con el objetivo de mejorar la capacidad de reacción y las labores de investigación, la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda encabezó la entrega de 100 nuevas patrullas y equipamiento táctico para la Agencia Estatal de Investigación, resultado de una gestión directa realizada para dotar de vehículos operativos a la corporación, con lo que se fortalecerá el trabajo operativo de la Fiscalía General del Estado (FGE).



La gobernadora explicó que esta acción forma parte de la política pública de seguridad orientada a modernizar las capacidades técnicas y operativas de las instituciones encargadas de la procuración de justicia y la investigación criminal en los siete municipios.



En su intervención, la fiscal general Ma. Elena Andrade Ramírez explicó que la Fiscalía presentó la necesidad operativa de contar con nuevas unidades y que, mediante un trabajo de coordinación con el Gobierno del Estado, fue posible el proceso de adquisición para atender oportunamente las demandas de los equipos de investigación en los 7 municipios de la entidad.



La titular de la Fiscalía agregó que la corporación ha enfrentado casos recientes de alto impacto que se han resuelto mediante investigación técnica y trabajo coordinado, por lo que el nuevo equipamiento permitirá sostener estos resultados y fortalecer a las comandancias responsables de las intervenciones especializadas.



Por su parte, el presidente de Canaco Mexicali, José Antonio Villa González, destacó que el fortalecimiento de la seguridad es determinante para el crecimiento económico de la ciudad y reconoció la voluntad de la gobernadora Marina del Pilar para dotar a la Fiscalía de unidades y equipo que mejorarán la capacidad operativa, al subrayar que la colaboración entre gobierno y sector empresarial es indispensable para generar entornos seguros para la inversión, los negocios y las familias.



Avila Olmeda reiteró su reconocimiento al equipo de la Fiscalía General del Estado y destacó que el trabajo coordinado con la institución seguirá fortaleciéndose, al subrayar que su administración mantendrá el respaldo necesario para consolidar una procuración de justicia más sólida y cercana a la ciudadanía.