David Monreal Ávila ha colocado a más de 9 mil personas en un empleo formal

-En lo que va de 2025, más de 300 empresas han participado en las Expo Ferias del Empleo, y 45 por ciento de ellas son zacatecanas

En el municipio de Fresnillo, se llevó a cabo la Expo Feria de Empleo para el Bienestar, organizada por el Gobierno de Zacatecas, encabezado por el mandatario David Monreal Ávila, como parte de la Agenda del Bienestar 2025, para impulsar el desarrollo económico, fortalecer el tejido social y contribuir a la pacificación de la entidad.



Realizado en la Rinconada de la Purificación, el evento reunió a más de 800 personas buscadoras de empleo, con una oferta superior a 500 vacantes formales por parte de 19 empresas, además de instalarse módulos informativos de programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, IMSS Bienestar, Fondo Plata, Portal del Empleo y Movilidad Laboral Nacional e Internacional.



También, se presentaron las exposiciones de los Comités de Corazón Contento, integrados por mujeres capacitadas por los programas de autoempleo y emprendimiento que promueve la Secretaría de Economía, a través de la Subsecretaría del Servicio Nacional del Empleo en Zacatecas.



En representación del gobernador David Monreal, la secretaria de Desarrollo Social, Bennelly Hernández Ruedas, destacó que esta feria reafirma el compromiso de la administración estatal con las familias fresnillenses, al ofrecer vacantes formales, capacitación y acompañamiento laboral; al respecto, reconoció el trabajo de la titular de la Subsecretaría Nacional del Empleo, Maricruz González Ruvalcaba, por los resultados obtenidos en la entidad.



Ante el Secretario del Campo, Gerardo Luis Cervantes; del encargado del Instituto de Cultura Física y Deporte, Édgar Robarte, y otras autoridades, remarcó que estas alianzas, impulsadas por el Gobernador David Monreal, fortalecen la economía local y generan oportunidades de desarrollo para las familias de todo el estado.



Por su parte, la subsecretaria del Servicio Nacional del Empleo, Maricruz González Ruvalcaba, resaltó que Fresnillo es uno de los municipios con mayor participación en las estrategias de empleo; también, las ferias realizadas en 2025 han permitido duplicar la atención con relación al año anterior y, además, se han colocado más de 9 mil personas en un espacio de trabajo formal.



De la misma manera, se han impartido 121 cursos de capacitación a más de 2 mil 100 beneficiarios, de los cuales 500 son mujeres de Fresnillo, quienes han recibido 27 cursos de orientación..



Agradeció a las empresas participantes por su compromiso y por confiar en el talento zacatecano, y afirmó que las Ferias del Empleo no sólo acercan vacantes, sino que también impulsan la independencia económica, fortalecen la cohesión social, contribuyen a la pacificación del estado con alternativas reales de crecimiento y estabilidad.



