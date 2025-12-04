ERNESTINA GODOY ES DESIGNADA COMO TITULAR DE LA FGR

-La Fiscal agradeció el respaldo de la sociedad civil que ha clamado justicia y ha confiado en ella.

Ernestina Godoy, exconsejera jurídica de la presidencia, fue designada como la primera Fiscal General en la historia del país con 97 votos a favor, 19 en contra y 11 votos nulos en el Senado de la República.



Godoy, quien también fuera fiscal general de la Ciudad de México, se perfilaba para dicho cargo luego de asumir como interina tras la salida de Alejandro Gertz Manero de la FGR.



Con 97 votos a favor, de los 127 que se emitieron por cédula, el Pleno del Senado de la República designó a Ernestina Godoy Ramos como nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR).



La presidenta de la Cámara de Senadores, Laura Itzel Castillo Juárez, tomó la protesta correspondiente a Godoy Ramos, luego de que la asamblea la respaldara con 97 votos a favor, de los 127 votos que emitieron los senadores por cédula; además, se recibieron 11 nulos y 19 en contra de la terna propuesta por el Ejecutivo Federal.



La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante La Mañanera, había adelantado que en la Fiscalía General de la República es tiempo de mujeres, por lo que tomó la decisión de postular esos perfiles.



Durante la gestión de la presidenta Sheinbaum como jefa de gobierno de la Ciudad de México, la dupla en seguridad entre Omar García Harfuch en la secretaría del gobierno capitalino, y Godoy Ramos en la Fiscalía de la ciudad logró una contundente reducción del crimen, con lo que la fórmula se repite a nivel nacional para intentar replicar los resultados.



Durante su comparecencia previa a la votación, Ernestina Godoy agradeció el respaldo de la sociedad civil que ha clamado justicia y ha confiado en ella, con lo que, sostuvo, “es un mandato, es la demanda urgente para construir una fiscalía que esté a la altura de los tiempos […] No fabricaremos culpables ni habrá persecución política, pero desde ahora les digo: No habrá impunidad y cero tolerancia a la tortura”.