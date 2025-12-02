En octubre cayeron las remesas en México por séptimo mes consecutivo

-Durante marzo pasado se cortó racha de 46 meses con crecimientos consecutivos en las remesas recibidas en el país.

Durante el mes de octubre, y por séptimo mes consecutivo, las remesas a México, una de las principales fuentes de divisas del país, cayeron, de acuerdo con un reporte divulgado por el banco central (Banxico).



Informaron que los capitales recibidos disminuyeron un 1.7% interanual a 5,635 millones de dólares. Además de señalar que el registro para el décimo mes del año fue resultado neto de una disminución de 5.4% en el número de envíos, dijo Banxico, con un total de 14 millones de transacciones con un envío promedio de 403 dólares.



Durante el periodo enero–octubre de 2025, el valor de los ingresos por remesas se ubicó en 51,344 millones de dólares, inferior al de 54,090 millones de dólares reportado en igual lapso de 2024 y que significó un retroceso anual de 5.1%.



México obtuvo 2,746 millones de dólares menos que los 54,090 millones de dólares recibidos entre enero y octubre de 2024.



La remesa promedio individual decreció 0.4%, entre enero y septiembre, al alcanzar los 394 dólares. Mientras que el número de operaciones también cayó 5.2% hasta los 116 millones, de las cuales 99.2% fueron transferencias electrónicas.



En octubre, México captó 5,635 millones de dólares en remesas, lo que implicó una disminución de 1.7% frente al mismo mes de 2024.



El Banco de México explicó que esta disminución anual es resultado neto de una disminución de 5.4% en el número de envíos y de un incremento de 4% en el valor de la remesa promedio, que en octubre de 2024 fue de 387 dólares.



Las remesas enviadas por residentes en México al extranjero se situaron en 98 millones de dólares en octubre de 2025, lo que representa una contracción interanual de 8%.



Banxico detalló que en los últimos doce meses, de noviembre de 2024 a octubre pasado, el flujo acumulado de los ingresos por remesas fue de 62,000 millones de dólares.