Realizan en Tlalpan jornada por el Día Mundial de la Lucha contra el Sida

-Por instrucción de la alcaldesa Gaby Osorio, el gobierno de Tlalpan mantiene como prioridad garantizar servicios de salud incluyentes

La Alcaldía Tlalpan realizó una jornada comunitaria por el Día Mundial de la Lucha contra el Sida en la explanada del quiosco de San Pedro Mártir, donde se ofrecieron servicios de salud sexual y reproductiva y donde se reiteró el compromiso institucional de la alcaldesa Gaby Osorio de brindar atención sin estigmas, sin prejuicios y sin ningún tipo de discriminación.



El acto fue encabezado por Saúl Magdaleno Giles, director general de Bienestar, quien subrayó que la instrucción de la alcaldesa Osorio es garantizar que todas las personas ejerzan su derecho a la salud con igualdad y respeto.



Enfatizó además que esta visión forma parte del trabajo cotidiano del gobierno de la transformación en Tlalpan.



Magdaleno Giles destacó que la demarcación cuenta con el recién inaugurado Centro Especializado para la Atención a las Divergencias Nancy Cárdenas, un espacio que fortalece la atención a la comunidad LGBT+ y que refleja la política de bienestar impulsada por la administración.



Recordó también que la sensibilidad y el acompañamiento social son ejes fundamentales del gobierno local: “Somos libres de amar a quien queramos y como queramos, y desde esta alcaldía seguiremos construyendo un territorio sin discriminación”.



Como parte de la jornada, se entregaron apoyos sociales a integrantes de la comunidad LGBT+ al tiempo de ofrecerles acompañamiento.



La actividad se realizó en el marco de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, reforzando el enfoque de prevención, atención y acceso a derechos.



Guadalupe Flores, directora de Fomento a la Equidad de Género e Igualdad Sustantiva, señaló que esta fecha es un día de reflexión y lucha, pero también un llamado al compromiso de las autoridades para combatir la enfermedad desde la salud pública y la igualdad sustantiva.



A nombre de la comunidad LGBT+, André Caballero, jefa de la Unidad Departamental de Atención a la Comunidad, resaltó la importancia de defender los derechos conquistados a lo largo de la historia y reiteró que todas las personas necesitan bienestar y salud en condiciones de igualdad.



Con esta jornada, la demarcación reafirma su compromiso de avanzar hacia una alcaldía libre de discriminación, con políticas públicas que ponen en el centro la dignidad, el cuidado y el acceso pleno a la salud para todas las personas.