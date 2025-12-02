Gobernadora acude a informes de gobierno en Nezahualcóyotl y Valle de Chalco

-Reconoce el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para impulsar obras en la zona oriente de la entidad.

Con el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, la transformación de Nezahualcóyotl es una realidad con acciones como el Plan Integral de la Zona Oriente, que cuenta con una inversión de 75 mil 776 millones de pesos con obras de infraestructura social, movilidad, vivienda, educación y salud, destacó la gobernadora Delfina Gómez Álvarez al asistir al Primer Informe de Gobierno del presidente municipal, Adolfo Cerqueda Rebollo.



Señaló la importancia de ejercer un gobierno cercano al pueblo que escucha sus necesidades para impulsar obras y acciones que garanticen su bienestar, como la implementación del Mando Unificado, con el cual se ha logrado reducir el delito de la extorsión. Así como obras de infraestructura carretera, pavimentación, entrega de becas a estudiantes, apoyos a personas con discapacidad y adultos mayores.



Cerqueda Rebollo subrayó que en el último año se impulsaron programas como Canasta Alimentaria del Bienestar, Programa de Calzado Escolar Neza 2025, apoyos a grupos vulnerables con becas, cirugías oftalmológicas y acercando servicios en coordinación con el gobierno estatal.



Reiteró su compromiso de seguir guiando su gobierno por los valores del proyecto de la cuarta transformación y de visibilizar las necesidades de los grupos más vulnerables.



Valle de Chalco



Cientos de vecinas y vecinos presenciaron el mensaje de la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez durante el Primer Informe del Presidente Municipal, Alan Velasco Aguero, en el que destacó que la zona oriente vive una etapa de auténtica justicia y transformación, impulsada por el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno y el respaldo permanente de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.



La Mandataria mexiquense reconoció que por primera vez se tiene un compromiso con Valle de Chalco, que es beneficiado con el Plan Integral de la Zona Oriente, el cual contempla 121 acciones que pretenden fortalecer la movilidad, robustecer la seguridad, velar por el bienestar social y dignificar la vida de las personas que aquí han vivido durante décadas.



Uno de los objetivos de la administración mexiquense ha sido la mejora en materia de seguridad, gracias a la creación de la Estrategia Operativa Oriente, el mejoramiento de patrullas, las mesas regionales de paz y otras acciones, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez informó que ha disminuido 42% el promedio diario de homicidio en la entidad.



Gracias al trabajo coordinado por diversas dependencias municipales, estatales y federales, se han puesto en marcha mega obras como el Trolebús Línea 11 que ayuda a la movilización de miles de vallechalquenses, la mejora en infraestructura urbana, entrega de apoyos directos a la población, entre otros compromisos que se han hecho durante esta administración.