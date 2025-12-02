Se reúnen más de 1,500 jóvenes en conciertos de Azul de Viena, Chucho Rivas y Arroba Nath en CDMX

-Las presentaciones crearon una gran fiesta en el Kiosco de la Alameda Central y la calle de Motolinia en el Centro Histórico.

Las juventudes de la Ciudad de México se apropiaron de las plazas y calles de la capital en un fin de semana inolvidable con las presentaciones musicales que el Instituto de la Juventud (INJUVE)de la Ciudad de México trajo para ellas.



Más de 1,000 jóvenes disfrutaron de su sábado con las presentaciones de Diana Meril, Valdo Rodríguez y Azul de Viena, banda de indie folk originaria de Oaxaca, que fue traída en colaboración al Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca, como un ejemplo de colaboración institucional en favor de las juventudes de ambos estados.



El concierto se celebró en el Kiosco de la Alameda Central, lugar que ha sido convertido por el INJUVE en un espacio cultural donde los fines de semana se presentan música, baile, teatro, exposiciones y más expresiones culturales de creadores jóvenes, incluidos beneficiarios de los programas ALDEA Juvenil, Juventudes Autogestivas para la Transformación y, más recientemente, CLUBs Juveniles.



El domingo, a manera de cierre del mes de noviembre, el INJUVE tomó la esquina de las calles de Motolinia y Madero para un showcase que reunió a más de 500 personas para escuchar la música de los artistas Chucho Rivas, Arroba Nath y Diego Isufrida, quienes prácticamente tocaron frente a frente de sus fans.



El evento fue organizado gracias a la colaboración entre el INJUVE y la productora Galope Music también de forma completamente gratuita.



A través de su área de Cultura Urbana y Social, el INJUVE realiza conciertos y más eventos culturales completamente gratuitos en diversos puntos de la Ciudad de México; si quieres enterarte de ellos, puedes consultar nuestra programación en las redes sociales oficiales del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México.