Economía mexicana se muestra aún frágil: IMEF

—Así lo destacó el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) al interpretar sus indicadores adelantados.

La economía de México se muestra aún frágil, destacó el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) al interpretar sus indicadores adelantados.



De acuerdo a los datos del Indicador IMEF Manufacturero correspondientes a noviembre de 2025, se observa un retroceso en el índice general, que pasó de 46.9 a 45.5 puntos, lo que representa una caída de 1.4 unidades respecto al mes previo.



El indicador se mantiene en zona de contracción por vigésimo mes consecutivo, reflejando un debilitamiento más acelerado en la actividad industrial.



Para su medición, el Indicador IMEF varía en un intervalo de 0 a 100 puntos y el nivel de 50 puntos representa el umbral entre una expansión (mayor a 50) y una contracción (menor a 50) de la actividad económica.



Mientras que el Indicador IMEF No Manufacturero correspondiente a noviembre de 2025 se mantuvo en terreno de expansión, al ubicarse en 50.3 puntos, aunque con una ligera disminución de 0.2 unidades respecto a octubre.



El Instituto comunicó que los Indicadores IMEF Manufacturero y No Manufacturero mostraron comportamientos divergentes, “reflejando una dinámica económica aún frágil”.



En contraste con octubre, en que ambos indicadores apuntaban a cierta mejora, los datos de noviembre sugieren una pérdida de tracción en el cierre del año en el sector industrial.



La economía mexicana apunta a un débil cierre del año. Hasta el último dato disponible (agosto), el consumo registra una tasa de crecimiento acumulada de apenas 0.01%.



Las exportaciones, paradójicamente, han sido la principal fuente de crecimiento este año. Al interior de las exportaciones se ha dado una significativa reconfiguración, pues las de equipo de cómputo que se dirigen a Estados Unidos casi se han duplicado en el año, mientras que las de la industria automotriz van a la baja.