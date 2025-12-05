Activan en la Magdalena Contreras despliegue integral para combatir la violencia hacia las mujeres

-Es la primera alcaldía en publicar su protocolo para erradicar violencias al interior de sus instituciones.

La Magdalena Contreras se convirtió en el punto de arranque de la Oleada Violeta, una intervención territorial que forma parte de la campaña internacional 16 Días de Activismo contra la Violencia hacia las Mujeres.



La jornada convocó a dependencias federales y capitalinas, además de personal local, con el objetivo de ampliar la prevención y la atención para mujeres que enfrentan situaciones de violencia.



El operativo recorrió San Nicolás Totolapan y acercó servicios y orientación a vecinas de la zona. La intervención reunió a áreas de salud de la capital, transporte, movilidad y organismos de atención a víctimas y de derechos humanos, lo que permitió crear un despliegue amplio que buscó cubrir desde la información básica hasta el acompañamiento especializado.



La secretaria de las Mujeres, Daptnhe Cuevas, recordó que La Magdalena Contreras fue la primera alcaldía en publicar su protocolo para erradicar violencias al interior de sus instituciones.



Destacó que el reto principal consiste en que las mujeres identifiquen sus derechos y sepan reconocer cuando una situación se transforma en un delito.



Además, señaló que la administración capitalina ofrece servicios gratuitos de acompañamiento jurídico y psicológico en línea con la política impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.



Daptnhe Cuevas insistió en que la violencia contra las mujeres mantiene niveles que justifican intervenciones permanentes. Por ello, llamó a los hombres a asumir su papel en la eliminación de conductas que alimentan la violencia. También destacó la importancia del número 765, un canal que permite solicitar apoyo inmediato o recibir asesoría especializada.



El alcalde Fernando Mercado afirmó que la demarcación fortalecerá la atención a las mujeres y que la tarea no concluye mientras exista una sola vecina que enfrente agresiones en su hogar, en su trabajo o en el transporte público.



El edil añadió que estos días de activismo ofrecen la oportunidad de revisar prácticas normalizadas y de corregirlas desde una perspectiva comunitaria.



La jornada concluyó en el Campo Deportivo Ex Hacienda, donde se instaló una feria de servicios. Vecinas recibieron asesorías, orientación y folletos con rutas de atención, tipos de violencia y números de emergencia. También se ofrecieron estudios de detección de cáncer de mama, vacunación y apoyo en salud sexual, lo que amplió el alcance de la estrategia dentro de la demarcación.