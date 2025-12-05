Sedeco pone en marcha 1ª Feria de la Innovación y Economía Social en Edoméx: Laura González

-Presenta Sedeco la FIES EDOMÉX como “Semillero de Emprendimiento con Impacto”.

Con el objetivo de impulsar la cultura emprendedora y apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), llevará a cabo los días 10 y 11 de diciembre en el Centro de Convenciones, la Feria de Innovación y Economía Social “Semillero de Emprendimiento con Impacto FIES EDOMÉX”.



Este importante evento, que se enmarca en el 20 aniversario del Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME), busca dar continuidad a la política impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez que se oriente a consolidar un modelo económico social, humanista e incluyente, donde las oportunidades lleguen a todos los sectores.



Durante el anuncio a medios de comunicación de esta Feria, Laura González Hernández, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, destacó que por primera vez en la entidad se llevará a cabo esta acción innovadora, la cual cumple con los objetivos del Plan de Desarrollo Estatal, focaliza a la economía social y da lugar a aquellos sectores y núcleos productivos que estaban fuera de las políticas económicas.



Explicó que, desde el inicio de la actual administración, la economía social ha tomado un impulso importante en el Estado, con acciones como los Festivales Abarroteros que impulsan a este comercio tradicional o el Crédito Colibrí Emprende que potencializa a las MiPyMEs; acciones orientadas desde el IME para todo el sector tradicional, núcleos productivos, artesanos y productores que pertenecen a distintas regiones y que merecen tener un lugar en la economía.



Alejandro Razo Delgado, Director del IME, señaló que la Feria será un espacio para impulsar la profesionalización, vinculación y fortalecimiento de emprendedores, MiPyMEs, estudiantes, organizaciones del sector productivo, empresas del modelo de economía social y sociedad en general vinculadas con la actividad económica.



En la FIES los asistentes tendrán acceso a capacitaciones, formación y vinculación estratégica con empresas, tendrán la posibilidad de recorrer 44 estands e interactuar en cuatro nodos de conexión: Conecta, Impulsa, Impacta y Emprende.



Además, se ofrecerán talleres especializados en emprendimiento y economía social, así como conferencias magistrales con ponentes como Oso Trava, empresario y creador del podcast Cracks, referente en temas de crecimiento, productividad y hábitos de alto desempeño; Roberto Martínez, host de los podcasts Creativo, Cosas y Bizzarro, y Lili Olivares, fundadora de Adulting MX, plataforma líder en educación financiera para nuevas generaciones.



En el marco de la Feria se realizará la entrega del Premio a la Excelencia Empresarial 2024, máxima distinción que se otorga a empresas y emprendedores que contribuyen de manera destacada al desarrollo económico de la entidad, así como el arranque de las Caravanas Conecta de Innovación y Economía Social, mecanismo de despliegue territorial del conocimiento generado en la Feria.



Quienes estén interesados en asistir, pueden registrarse en el siguiente link: https://bit.ly/Registro_FIES_EDOMÉX y para más información sobre el programa de la Feria, pueden consultar las redes sociales del IME, en Facebook: @IMEmprendedor y en X: @IM_Emprendedor.



En la conferencia de prensa se contó también con la presencia de Roberto Arturo Rodríguez Reyes, encargado del Despacho de la Dirección General del Instituto de Políticas Públicas del Estado de México y sus Municipios (Iapem) y del Director de Desarrollo Regional del IME, Felipe Benjamín Ocampo Ochoa.