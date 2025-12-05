Entrega Vilchis Viveros despensas en el Ejido de San Francisco

Estos apoyos forman parte de las acciones para respaldar a las familias que meses atrás se vieron afectadas por fuertes lluvias atípicas en la región.

En el municipio de Zinacantepec, el presidente municipal Manuel Vilchis Viveros acompañó a las vecinas y vecinos del Ejido de San Francisco, a quienes, a través de la Secretaría del Bienestar, en coordinación con el Gobierno del Estado de México y el gobierno municipal, le entregaron canastas alimentarias.



Estos apoyos forman parte de las acciones para respaldar a las familias que meses atrás se vieron afectadas por fuertes lluvias atípicas en la región.



Vilchis Viveros destacó el trabajo conjunto entre los diferentes niveles de gobierno para atender a quienes más lo necesitan.



Agradeció el respaldo del Gobierno del Estado de México, afirmando que con la entrega de canastas alimentarias a las familias afectadas por las fuertes lluvias atípicas, se demuestra que, tal como lo dice la gobernadora Delfina Gómez Álvarez: “En el Estado de México y en Zinacantepec, primero los pobres”.



Reafirmó que en Zinacantepec se seguirá trabajando con responsabilidad, solidaridad y cercanía: “porque cuando unimos esfuerzos, los resultados llegan a quienes más lo necesitan”.



Y recordó que a un año de esta administración, se reafirma algo muy claro: que se ha avanzado, pero aún falta mucho por hacer.



Porque cada obra, cada programa y cada acción refleja la voluntad de seguir transformando nuestro querido Zinacantepec con trabajo, honestidad y cercanía.



Y finalizo recordando a los vecinos y vecinas del Ejido de San Francisco, que no están solos; se sigue construyendo un municipio más humano, fuerte y solidario.