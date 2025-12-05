Inician cambios de luminarias en el Calvario de Metepec: Flores Fernández

Además iniciará en pocos días la colocación del Nacimiento Monumental, que se está haciendo tradición en Metepec.

El presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, acompañó al director de Obras Públicas, Ing. Ricardo Giles, quienes compartieron que se llevará a cabo una remodelación del alumbrado público en las escalinatas del Calvario en el centro del municipio.



Al arrancar la obra, señalaron que las escalinatas contaban con 67 luminarias, pero se busca llegar a 89, para tener un mejor alumbrado y brindar seguridad a las y los vecinos del centro del municipio, además de los turistas que llegan.



Las nuevas luminarias fueron autorizadas por las autoridades pertinentes; además, se remplazarán todas las luminarias viejitas, para cambiarlas por iluminación led.



Señalaron que estas luminarias contarán con un radio de luminiscencia de entre 6 a 7 metros, lo que cambiará la perspectiva del Cerro de los Magueyes.



Las obras ya llevan varios días realizándose, para poder permitir la colocación de los adornos de la temporada navideña.



El ingeniero también señaló que se llevarán a cabo varios cambios en los pisos; señaló que se tiene previsto terminar las obras el próximo 28 de diciembre.



Flores Fernández también informó que, en cuanto a las obras de bacheo, se tienen registrados 7200 baches reparados, solo haciendo falta 800 baches por reparar y lograr la meta fijada.



Finalizó haciendo una invitación a las y los vecinos a acompañarlo a las 10:00 de la mañana en el recinto ferial, para poder escuchar de viva voz su Primer Informe de Resultados en esta segunda etapa de su gobierno; se llevará a cabo el próximo sábado 6 de diciembre de 2025.