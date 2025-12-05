Inician cambios de luminarias en el Calvario de Metepec: Flores Fernández

Además iniciará en pocos días la colocación del Nacimiento Monumental, que se está haciendo tradición en Metepec.

El presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, acompañó al director de Obras Públicas, Ing. Ricardo Giles, quienes compartieron que se llevará a cabo una remodelación del alumbrado público en las escalinatas del Calvario en el centro del municipio.

Informaron que además iniciará en pocos días la colocación del Nacimiento Monumental, que se está haciendo tradición en Metepec.

Al arrancar la obra, señalaron que las escalinatas contaban con 67 luminarias, pero se busca llegar a 89, para tener un mejor alumbrado y brindar seguridad a las y los vecinos del centro del municipio, además de los turistas que llegan.

Las nuevas luminarias fueron autorizadas por las autoridades pertinentes; además, se remplazarán todas las luminarias viejitas, para cambiarlas por iluminación led.

Señalaron que estas luminarias contarán con un radio de luminiscencia de entre 6 a 7 metros, lo que cambiará la perspectiva del Cerro de los Magueyes.

Las obras ya llevan varios días realizándose, para poder permitir la colocación de los adornos de la temporada navideña.

El ingeniero también señaló que se llevarán a cabo varios cambios en los pisos; señaló que se tiene previsto terminar las obras el próximo 28 de diciembre.

Flores Fernández también informó que, en cuanto a las obras de bacheo, se tienen registrados 7200 baches reparados, solo haciendo falta 800 baches por reparar y lograr la meta fijada.

Finalizó haciendo una invitación a las y los vecinos a acompañarlo a las 10:00 de la mañana en el recinto ferial, para poder escuchar de viva voz su Primer Informe de Resultados en esta segunda etapa de su gobierno; se llevará a cabo el próximo sábado 6 de diciembre de 2025.

Reciente:

Más de :

Destacadas:

SE REPORTARON EN 2025 MÁS DE 2 MILLONES DE RECLAMOS POR FRAUDES BANCARIOS

5 diciembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

Fue durante el primer semestre de 2025 que la Condusef registró 2 millones 484 mil reclamaciones por presuntos fraudes bancarios, un aumento …

Senado aprueba en lo general la Ley de Aguas

5 diciembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-La minuta enviada por la colegisladora recibió 85 votos a favor y 36 en contra El Pleno del Senado de la República …

Entrega Sheinbaum escrituras a familias del Chiquihuite

5 diciembre, 2025
Destacado, Nacional

-En cumplimiento a un compromiso, 210 viviendas fueron reubicadas en Tlalnepantla, Estado de México, y 144 en la alcaldía Gustavo A. Madero. …

Marina del Pilar arranca Plan Integral de Seguridad Navideño

5 diciembre, 2025
Destacado, Nacional

La estrategia responde a los patrones de movilidad propios de diciembre. Con el objetivo de fortalecer la protección durante la temporada decembrina, …

“Llegada de Ernestina Godoy a la FGR permitirá cambios y avances importantes en el país”: Clara Brugada

5 diciembre, 2025
CDMX, Destacado

Reiteró que Godoy Ramos es una persona “muy comprometida y honesta”. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada …

Rojo de la Vega entrega apoyos de programas sociales a más de 1100 mujeres

5 diciembre, 2025
CDMX, Destacado

-“En esta alcaldía no van a volver a estar solas”: afirmó la alcaldesa al encabezar la entrega de los programas sociales Tarjeta …

“Debemos mantenernos unidos y defender lo construido en 7 años de la 4T”: Horacio Duarte

5 diciembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Reafirma la buena coordinación y el trabajo en equipo con los municipios, donde se pone al pueblo en el centro y desde …

Homicidio doloso en Edoméx disminuyó 31%

5 diciembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-La Gobernadora destaca que la seguridad y tranquilidad de las y los mexiquenses es una meta que se persigue en equipo. La …

Transformación impulsa en la UAEMéx una ruta de disciplina financiera y transparencia: Paty Zarza

5 diciembre, 2025
Destacado, Edomex

-Rectora de la UAEMéx encabezó la presentación de proyectos estratégicos de la Secretaría de Finanzas para convertir el presupuesto universitario en un …

IEEM inicia foro Experiencias e Innovación con enfoque en prácticas electorales

5 diciembre, 2025
Destacado, Edomex

-Asistieron consejeras y consejeros electorales de 23 entidades del país. Las buenas prácticas y la eficiencia operativa de los Organismos Públicos Locales …

Policía de Toluca logra reducciones delictivas y es reconocida como una de las mejores del estado

5 diciembre, 2025
Destacado, Edomex

-Se consolida el cuerpo policiaco como uno de los mejores del Estado de México en el combate a la delincuencia El Gobierno …

Inicia el programa “Corredor seguro libre para todos” en Lerma: Ramírez Ponce

5 diciembre, 2025
Destacado, Edomex

Señaló que con estas acciones se busca que cada trayecto sea más sencillo, más ágil y, sobre todo, más seguro. El presidente …

Presenta Isaac Montoya su 1er Informe de Gobierno en Naucalpan

5 diciembre, 2025
Destacado, Edomex

-Afirmó que los resultados se han dado con base en la inclusión, justicia social y austeridad republicana, gobierno cercano, transparente y responsable. …

Confiesa Max Verstappen tener bajas expectativas para el cierre de temporada

5 diciembre, 2025
Deportes, Destacado

-Durante una entrevista, el piloto aseguró que no esperaba estar en estas instancias en la última carrera del año. Será el Gran …

Rolling Stone USA presenta los 10 mejores discos de 2025

5 diciembre, 2025
Destacado, Espectáculos

-El ranking incluye pop, rap, country, rock experimental y algunas de las voces más influyentes de 2025. La revista Rolling Stone USA …

ERNESTINA GODOY ES DESIGNADA COMO TITULAR DE LA FGR

4 diciembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-La Fiscal agradeció el respaldo de la sociedad civil que ha clamado justicia y ha confiado en ella. Ernestina Godoy, exconsejera jurídica …

Salario mínimo general se incrementará 13%

4 diciembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-En promedio mensual será de 9 mil 582.47 pesos a nivel general y de 13 mil 409.80 pesos en la Zona Libre …

Anuncia gobierno implementación de jornada laboral de 40 horas

4 diciembre, 2025
Destacado, Nacional

-La jornada laboral se reducirá dos horas por año para que en 2030 se concreten las 40 horas; durante el 2026 iniciaría …

Exhorta Mara Lezama a construir un Quintana Roo más incluyente y empático

4 diciembre, 2025
Destacado, Nacional

-Nadie atrás: mensaje de Mara y Vero Lezama que impulsan un nuevo compromiso con la discapacidad, sin que nadie se quede fuera …

Anuncian en CDMX creación de centros especializados en Utopías para personas con discapacidad

4 diciembre, 2025
CDMX, Destacado

-Los nuevos centros priorizarán a mujeres, niñas y poblaciones que enfrentan mayores barreras, con servicios especializados y accesibles cerca de sus hogares. …

Villa Olímpica y Juana de Asbaje tendrán nuevas sedes de atención para infancias con discapacidad: Gaby Osorio

4 diciembre, 2025
CDMX, Destacado

-El anuncio se realizó en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad y forma parte de la ampliación de …

Encabeza Ricardo Moreno marcha por la paz y la democracia en Toluca

4 diciembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-La marcha refrenda el apoyo a la presidenta Sheinbaum y a la gobernadora Delfina Gómez. El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno …

Delfina Gómez resuelve peticiones de programas sociales y seguridad en 4ta Audiencia Ciudadana

4 diciembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Durante cinco días y 15 horas de atención, la mandataria mexiquense e integrantes de su gabinete recibieron a 916 personas para dar …

Delfina Gómez refuerza seguridad y programas sociales en municipios mexiquenses

4 diciembre, 2025
Destacado, Edomex

-Resultados en seguridad y apoyo a mujeres marcan gestión de Delfina Gómez. La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, destacó …

UAEMéx abre camino a colaboraciones internacionales en diseño e innovación: Zarza Delgado

4 diciembre, 2025
Destacado, Edomex

-La rectora Martha Patricia Zarza Delgado y el director Científico de la revista WORLDESIGN, Pier Paolo Peruccio, dialogaron sobre los trabajos que …

Toluca activa tres trenes de repavimentación

4 diciembre, 2025
Destacado, Edomex

-Empieza repavimentación histórica de vialidades para la capital, con ahorro en tiempo y dinero al calentar, retirar y reutilizar el 100% de …

Se avanza en San Mateo Atenco con obras estratégicas: Ana Muñiz

4 diciembre, 2025
Destacado, Edomex

Ante vecinos, reiteró que su administración ha cumplido ya casi el 70% de los compromisos adquiridos en campaña. La presidenta municipal de …

Activan nuevas cámaras en Edoméx para una movilidad más segura

4 diciembre, 2025
Destacado, Edomex

-En el sistema Mexibús las infracciones se captarán mediante tecnología automatizada, mientras que en las ciclovías se aplicarán con dispositivos manuales. Con …

Cementeros empatan con Tigres y Rayados salen con ventaja ante Diablos

4 diciembre, 2025
Deportes, Destacado

Empiezan las semifinales del Apertura 2025. En una noche cargada de intensidad, Cruz Azul y Tigres entregaron un duelo vibrante y terminaron …

Recibirá Guillermo del Toro reconocimiento del British Film Institute

4 diciembre, 2025
Destacado, Espectáculos

-Será el primer mexicano en recibir el mayor honor otorgado por esta institución. Guillermo del Toro ha sido elegido por el British …

CLAUDIA SHEINBAUM Y DELFINA GÓMEZ INAUGURAN FARMACIAS DEL BIENESTAR EN EDOMÉX

3 diciembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-Es el primer estado en operar con el nuevo programa nacional, aperturando 500 módulos que forman parte de la estrategia federal “Salud …

Listas las Farmacias del Bienestar; arrancan en Edoméx

3 diciembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-Surtirán 22 tipos de medicamentos para dos meses de tratamiento Se pusieron en marcha las Farmacias del Bienestar, una forma de distribución …

Se destinan 25 mil mdp para dignificar planteles y comunidades escolares: Mario Delgado

3 diciembre, 2025
Destacado, Nacional

-El programa coordinado por Pamela López Ruíz se consolida como una política pública orientada a garantizar el bienestar y el derecho a …

Marina del Pilar fortalece a la Fiscalía del estado entregando 100 patrullas nuevas

3 diciembre, 2025
Destacado, Nacional

Reiteró su reconocimiento al equipo de la Fiscalía General del Estado y destacó que el trabajo coordinado con la institución seguirá fortaleciéndose. …

Declara Congreso CDMX el 25 de enero como el “Día de la Bombera y el Bombero”

3 diciembre, 2025
CDMX, Destacado

-Con votación unánime el Congreso capitalino aprobó el dictamen. El Congreso capitalino aprobó el dictamen para declarar el 25 de enero como …

Rojo de la Vega entrega cancha rehabilitada en la Colonia Juárez

3 diciembre, 2025
CDMX, Destacado

-La recuperación de espacios deportivos forma parte del esfuerzo que la alcaldesa impulsa desde el inicio de su administración rumbo al Mundial …

Con la gobernadora existe coordinación y rumbo político: Horacio Duarte

3 diciembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

Llama el Secretario General de Gobierno a seguir defendiendo la transformación del país y la entidad. Desde el oriente mexiquense, Horacio Duarte …

Reconoce Delfina Gómez logros alcanzados en Toluca

3 diciembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-La mandataria estatal refirió que se ha ayudado a más de 40 mil toluqueñas con programas sociales. Al acudir al Primer Informe …

“Ponte Croquet@” invita a donar cobijas para lomitos o michis y entrar gratis a Zacango

3 diciembre, 2025
Destacado, Edomex

Invitan a participar en Rodada Navideña este 7 de diciembre que partirá del Calvario de Metepec a las 7:00 horas, hasta el …

Profesora de la UAEMéx, Irma Muñoz, encabezará Capítulo México de la CONPEHT

3 diciembre, 2025
Destacado, Edomex

-La CONPEHT reúne a más de 140 instituciones educativas de 22 países de América Latina, España y Suiza, incluida la UAEMéx. La …

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.

Política de privacidad.

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.

Política de privacidad.

Política de privacidad.

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.