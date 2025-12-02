Edoméx alcanza su nivel más bajo de homicidios desde 2017: Delfina Gómez

-De enero a noviembre de 2025 se registraron reducciones mensuales de entre 25 y 45 por ciento en homicidios respecto al mismo periodo del 2024.

Resultado de las estrategias de seguridad que se trabajan a diario en la Mesa de Paz encabezada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, noviembre de 2025 se convierte en el mes con menos víctimas de homicidios dolosos desde 2017, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el punto más bajo de una caída sostenida en este delito de alto impacto en los once meses del año.



“En #Nezahualcóyotl encabecé la Mesa de Paz, en la cual la Fiscalía General de Justicia del Estado de México reportó que este noviembre fue el mes con menor incidencia de homicidio doloso que se tiene registrado.



Seguimos sumando esfuerzos por la paz y tranquilidad de las y los mexiquenses. #ElPoderDeServir”, dijo la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez en sus redes sociales.



De enero a noviembre de 2025, hubo reducciones mensuales de entre 25 y 45 por ciento respecto al mismo periodo del 2024, confirmando que la labor coordinada de los tres niveles de gobierno en el tema de seguridad ha logrado cambios estructurales, evitando repuntes significativos en dicho delito con un promedio diario aproximado de menos 50%.



Cabe destacar que el acumulado anual de homicidios dolosos de 2025 es el menor desde el 2017, resultado de las acciones implementadas como operativos, programas, equipamiento y capacitación a policías, mayor tecnología, la denuncia ciudadana, la atención a víctimas y seguimiento de casos.



A la sesión 225 de la Mesa de Paz asistieron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México; Adolfo Cerqueda Rebollo, Presidente Municipal de Nezahualcóyotl, así como representantes de Defensa, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.