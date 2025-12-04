Apps financieras van en aumento en México

-La población afirma que siente seguridad, confianza y mayor claridad para invertir mediante las aplicaciones.

El uso de aplicaciones financieras continúa aumentando a medida que más personas eligen herramientas digitales para administrar sus recursos, revisar movimientos y dar seguimiento a su ahorro o inversión desde el teléfono móvil.



La evolución se refleja en los hábitos financieros recientes: 72.8% de las mujeres y 80.9% de los hombres en México cuentan con al menos un producto financiero, y el porcentaje de personas con cuentas contratadas por internet o mediante aplicaciones creció de 2.7% en 2021 a 10.3% en 2024 de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera.



Y es que el crecimiento de la digitalización subraya la importancia de que las instituciones financieras ofrezcan plataformas confiables, seguras y reguladas.



En México, todas las instituciones financieras deben regirse por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y estar supervisadas por la Condusef, lo que garantiza que sus operaciones cumplan con estándares de transparencia y protección al usuario.



Las apps financieras más utilizadas integran elementos como autenticación reforzada, cifrado de información y notificaciones en tiempo real, permitiendo a los usuarios operar con mayor seguridad y visibilidad sobre sus recursos. El crecimiento del uso de plataformas digitales respalda la relevancia de instituciones sólidas como Crediclub Supertasas, que combinan innovación tecnológica y robustez financiera.



“La adopción de herramientas digitales ha transformado la manera en que las personas administran su dinero. Para nosotros, es fundamental que esa experiencia esté acompañada de claridad, seguridad y procesos regulados. Una app financiera no solo debe facilitar operaciones; debe ofrecer certidumbre y respaldo para que los usuarios tomen decisiones informadas sobre su ahorro e inversión.” Comenta Ana Sofía Moya, Directora de Inversiones y Ahorro en Crediclub Supertasas.



El aumento sostenido de las apps financieras confirma que la digitalización seguirá transformando la gestión económica de los usuarios. Contar con instituciones sólidas, reguladas y con plataformas digitales confiables será clave para que esta adopción continúe beneficiando a la población.