Orquesta Filarmónica de CDMX despedirá su temporada 2025 con conciertos navideños

-La agrupación será dirigida por el maestro Rodrigo Elorduy, quien es originario de la Ciudad de México y tiene una gran trayectoria artística

La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México (OFCM), agrupación de la Secretaría de Cultura capitalina, concluirá su temporada 2025 con un clásico y cálido concierto navideño el sábado 6 y el domingo 7 de diciembre en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli, bajo la batuta del maestro Rodrigo Elorduy.



El programa estará integrado por Obertura navideña de Otto Nicolai; Sursum Corda de Frederic d’Erlanger; Despertad, nos llama la voz de Johann Sebastian Bach-Ottorino Respighi; Mellanspel de Sången de Wilhelm Stenhammar; y finalmente, Suite irlandesa, Un festival de Navidad y Paseo en trineo de Leroy Anderson.



Una de las piezas que compondrán el programa es Obertura navideña de Carl Otto Ehrenfried Nicolai, creada en 1833 utilizando como cimiento el conocido coral luterano de Navidad Vom Himmel hoch, da komm ich her de Martín Lutero.



Con este par de presentaciones, la OFCM concluirá otra temporada exitosa en la que se ha dedicado a llevar la música a diversos espacios de la capital, con el objetivo de acercar la cultura y al arte a la ciudadanía. Así, reafirma su misión artística y social, invitando al público a disfrutar de la temporada navideña y dejando claro que la orquesta es un pilar fundamental de la escena musical y la construcción de comunidad alrededor del arte en la Ciudad de México.



Los conciertos navideños se realizarán el sábado 20 a las 18 horas y el domingo 21 de diciembre a las 12:30 horas en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli, ubicada en Periférico Sur 5141. Los boletos se pueden adquirir en taquilla y hay 50% de descuento para estudiantes, maestros, INAPAM y empleados del Gobierno de la Ciudad de México.



Recuerda que los conciertos anteriores se retransmiten en Miradas a nuestro acervo el sábado 6 a las 13 horas a través de la frecuencia de Código Radio y el domingo 7 de diciembre a las 12 horas, en Opus 94 del Instituto Mexicano de la Radio (IMER).