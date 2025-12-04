Isaac Montoya da inicio a la construcción de Casa del Autismo en Altamira

Señaló que la construcción de este nuevo centro inició en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

El presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, encabezó la colocación de la primera piedra de la Casa del Autismo en Altamira, hecho que marca un hecho histórico para Naucalpan y para las familias que han esperado un espacio digno y accesible.



Montoya Márquez señaló que la construcción de este nuevo centro inició en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y forma parte del compromiso del Gobierno Municipal por fortalecer la atención especializada y garantizar derechos para niñas, niños, jóvenes y personas adultas.



Mencionó que la Casa del Autismo es un proyecto impulsado a través del DIF Naucalpan, encabezado por Adriana G. Escobar como Presidenta Honoraria, en coordinación con el Grupo PDC, dirigido por Leo Ilitzky y David Rabinovitz, quienes se sumaron esta iniciativa para hacer posible esta primera etapa.



Montoya Márquez comentó que el nuevo espacio contará con un modelo educativo especializado, adaptado para personas con autismo, además de que contarán con rehabilitación física en agua, mediante un tanque terapéutico.



También contarán con salas sensoriales, diseñadas para el desarrollo integral, junto con áreas de terapia y orientación familiar.



Reafirmó que los espacios serán seguros, gratuitos y dignos para el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo.



Durante la ceremonia, se contó con la presencia de artistas de Naucalpan en situación de discapacidad, quienes compartieron su talento en un ambiente comunitario que reafirmó el compromiso de la ciudad con la inclusión y el reconocimiento de todas y todos.



Montoya Márquez finalizó que esta Casa del Autismo es el primer paso para consolidar en Altamira un complejo verdaderamente inclusivo, que se complementará con la rehabilitación del Parque Tepetatal como el primer parque 100% accesible de Naucalpan.