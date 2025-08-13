Edoméx debe reforzar urgentemente acciones contra embarazo adolescente: Coespo

De acuerdo a los informes, en el Edoméx 28 mil adolescentes se convirtieron en madres en un año.

De acuerdo a datos del Consejo Estatal de Población (Coespo), en el Estado de México, al menos 28 mil adolescentes se convirtieron en madres.



La diputada local Jennifer González, presidenta de la Comisión de Salud, Asistencia y Bienestar Social, consideró urgente fortalecer las políticas públicas para prevenir el embarazo adolescente, atender sus causas y garantizar el acceso de las jóvenes a servicios integrales de salud.



Y advirtió que los esfuerzos para prevenir el embarazo adolescente siguen siendo insuficientes, no importando los datos proporcionados por el Coespo que señaló que se reportó una disminución del 40% en el embarazo adolescente entre 2015 y 2023.



Sin embargo, datos del INEGI señalan que cada día nacen en promedio 78 bebés de madres adolescentes en el Edoméx. Mientras que en 2023, informó que se registraron 28 mil 554 nacimientos de este grupo, de los cuales: 532 fueron de madres menores de 15 años y al menos 28,022 de madres entre 15 y 19 años.



Este fenómeno implica graves riesgos para la salud de las madres y los recién nacidos, así como consecuencias sociales y económicas que afectan la educación, los ingresos y la participación laboral de las jóvenes.



La diputada destacó que, además de la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y la carencia de información adecuada, existen dos factores que suelen pasar inadvertidos como:



-Costumbres que, en algunas localidades, permiten e incentivan el matrimonio y la maternidad en niñas y adolescentes.



-Embarazos producto de violación, la mayoría sin denuncia.



Hizo un llamado a reforzar las estrategias de prevención, garantizar el acceso a servicios de salud para adolescentes y reducir las desigualdades que afectan a las jóvenes en situación de vulnerabilidad, especialmente en zonas rurales.



Además planteó implementar programas educativos integrales sobre sexualidad y salud reproductiva en escuelas y comunidades, asegurar el acceso a métodos anticonceptivos seguros y eficaces, y atender las causas sociales y económicas del problema, como la pobreza, la desigualdad de género y la violencia.