ALARMANTE AUMENTO EN CONSUMO DE FENTANILO POR JÓVENES EN MÉXICO

Los estados más afectados son Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Sonora y la Ciudad de México

El consumo de fentanilo en México ha registrado un crecimiento alarmante, pues entre 2018 y 2023, las hospitalizaciones por esta droga se incrementaron en un 4,300 por ciento, pasando de 10 casos anuales a 430, una alarmante realidad para el país y de la que lamentablemente no excluye al Estado de México.

De acuerdo a las investigaciones los estados más afectados son Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Sonora y la Ciudad de México, según el Informe 2024 de la Demanda y Oferta de Fentanilo en México elaborado por el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones (Omsma).

El fentanilo es un opioide sintético cincuenta veces más potente que la heroína y la metanfetamina, pues, lo que hace a nivel molecular es actuar en los receptores mu, los cuales se encuentran en las neuronas, hiperpolarizando la liberación de neurotransmisores.

A diferencia de otros opioides, tiene la facilidad de pasar la barrera hematoencefálica al ser más liposoluble, lo que le permite tener mayor afinidad a los receptores mu.

En un inicio, la elaboración del fentanilo fue una forma de buscar anestésicos que tuvieran un mejor efecto en el uso terapéutico, en este caso, en operaciones, por lo que la sustancia está compuesta de anilina, penetilpiperidina y cloruro de propionilo.

Sin embargo al no tener fácil acceso a estos precursores químicos, se abre la puerta a los laboratorios clandestinos en los que se buscan sustancias similares para la creación del fentanilo.

Derivado de los casos registrados, el Centro Mexicano para Clasificación de Enfermedades (Cemece) implementó el Código U94 para identificar casos de intoxicación severa por fentanilo. Entre junio de 2023 y enero de 2024 se registraron nueve atenciones de urgencia, de las cuales tres pacientes fallecieron.

La FDA (Food and Drug Administration) señala que la dosis letal normalmente es de 2 a 3 miligramos, cuando se toma oralmente, inhalada o inyectada.

“A comparación de otros opioides, por ejemplo, la heroína tiene de 75 a 300 miligramos, la morfina de 120 a 250. La diferencia es muy grande y pues tiene que ver de nuevo por cómo actúa y las características moleculares del propio fentanilo”.

Los preadolescentes y los adolescentes son los grupos más propensos a consumir cualquier tipo de sustancia sintética por sobreprotección, abandono en la familia o en la búsqueda de pertenecer a un grupo.

Finalmente, la ONU advierte que México no solo es un importante productor de drogas a nivel mundial, sino que también enfrenta un reto creciente en materia de salud pública por el aumento de adicciones a sustancias sintéticas, lo que exige reforzar las estrategias de prevención, tratamiento y control.

