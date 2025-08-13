Se fortalece seguridad en Metepec con tecnología de punta: Ramírez Manzur

El director de seguridad del municipio señaló que en diciembre estará listo su C4 con más de mil cámaras de videovigilancia.

“El municipio de Metepec tiene un avance firme y seguro hacia un modelo de seguridad basado en inteligencia artificial y coordinación institucional”; así lo mencionó el director general de Seguridad Pública, Jesús Alberto Ramírez Manzur.



Ramírez Manzur detalló que se tiene contemplado para diciembre de este año tener concluida la transición del actual Centro de Control y Comando (C2) al nuevo C4, el cual tendrá una inversión cercana a los seis millones de pesos de recursos federales.



Esta transición y actualización también incluye la instalación de 700 nuevas cámaras de videovigilancia, dando como resultado 1400 dispositivos activos en el municipio; las cuales serán de una nueva generación de cámaras que contarán con tecnología de inteligencia artificial, que podrán identificar vehículos, personas, placas y hasta ropa, permitiendo un análisis forense en tiempo real; además se podrá contar con una respuesta más efectiva ante incidentes delictivos.



Ramírez Manzur señaló que uno de los objetivos es poder crear un cerco virtual en todo el municipio, que impedirá que algún vehículo o persona pueda transitar sin ser registrado.



Además reafirmó que esta red estará enlazada en tiempo real con el C5 del Estado de México, garantizando el intercambio de datos y la coordinación en operativos intermunicipales. Comentó que ya se llevó a cabo la entrega de las primeras cámaras en colonias como San Sebastián.



“Este año instalaremos 500 nuevas cámaras y el próximo, 200 más. Estamos colocando infraestructura que nunca antes tuvo Metepec o que fue abandonada en administraciones pasadas”, señaló.



Enfatizó que el despliegue se planeó en base de estudios de índices delictivos, análisis criminal y puntos estratégicos de movilidad, tomando en cuenta que se buscan reducir vulnerabilidades en zonas específicas, además de reforzar los límites con municipios vecinos como Toluca.



Mencionó que entre las zonas prioritarias de este programa se han incluido las colonias Casa Blanca, Pilares, San Salvador Tizatlalli, San Lucas Tunco, San Gaspar y San Miguel Totocuitlapilco, entre otras.



Informó que en el municipio ya ha implementado un operativo que denominaron “cinturón”, mediante el cual se logra el cierre rápido y estratégico de vialidades para la localización de vehículos implicados en delitos.



Y señaló que con estos avances tecnológicos, Metepec se posiciona como uno de los municipios con mayor inversión y modernización en materia de seguridad pública en el Estado de México, apostando a la prevención y a una vigilancia inteligente para brindar mayor tranquilidad a sus habitantes.