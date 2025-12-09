Inaugura Clara Brugada la primera Estación de Policía Especializada de Género en Tlatelolco

-El objetivo es construir una vida libre de violencia en la ciudad, subrayó la Jefa de gobierno

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó la inauguración de la Estación de Policía Especializada de Género en Tlatelolco, lo que, señaló, es una prueba del compromiso de su administración de actuar todos los días y a toda hora contra la violencia hacia las mujeres.



Desde la unidad habitacional Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc, la mandataria capitalina recordó que en agosto pasado se puso en marcha la Alerta de Género y se dio banderazo de salida a 30 patrullas especializadas para atender la violencia hacia las mujeres.



Resaltó que la estación inaugurada operará de manera permanente las 24 horas de todos los días, a fin de convertirse en un centro de despliegue, coordinación y supervisión técnica para atender esta problemática específica.



La intención es que las 30 patrullas que tiene a su cargo puedan desplegarse a lo largo y ancho de la ciudad para enfrentar la problemática de violencia; también va a garantizar que se brinde atención inmediata ante emergencias; dará acompañamiento y asesoría jurídica a las víctimas; va a intervenir de manera directa cuando se trate de violencia en flagrancia, y se llevarán a cabo patrullajes preventivos y disuasivos, así como un trabajo comunitario casa por casa, puntualizó.



La estación llevará a cabo un esfuerzo coordinado con los números de atención *765 y 911, líneas para que las mujeres capitalinas pidan auxilio, información o planteen problemáticas de género.



La instalación de la Unidad Especializada de Género, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), tiene como metas ampliar la capacidad operativa, atender especialmente y con conciencia la problemática de violencia hacia las mujeres, reducir los tiempos de respuesta ante emergencias de género y convertirse en un modelo que se replique en todo el territorio capitalino.



Brugada Molina reconoció a la policía de género que desde su creación, en agosto, ha realizado más de 200 acciones a favor de las mujeres, entre puestas a disposición por violencia familiar, acompañamiento a denuncias y patrullajes.



Asimismo, encargó al titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, ampliar el número de unidades de 30, que tienen actualmente, a 73, y que haya más de 400 policías preparados, capacitados y certificados en temas de género.



Resaltó que en la capital del país, de enero a octubre de 2025, se redujo el número de feminicidios en 32% en comparación con 2024; en 92% de estos casos -dijo- la Fiscalía ya cuenta con detenidos o con órdenes de aprehensión.



Añadió que de 2023 a la fecha el delito de violación disminuyó 23%, y destacó la atención a casos de violencia sexual cometidos en años previos; mientras que la percepción de inseguridad de mujeres en espacios públicos bajó 11%.