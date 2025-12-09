Confirma Sheinbaum que no acudirá a la inauguración del Mundial 2026

-Señaló que podrían organizar una actividad pública el día del partido inaugural.

La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó que no acudirá a la inauguración del Mundial 2026, la cual está programada para el 11 de junio de 2026 en el Estadio Banorte y reafirmó que ese día permanecerá en el Zócalo capitalino para ver el evento junto con la ciudadanía.



Además, recordó que entregará su boleto a una persona que normalmente no tendría acceso a un evento de esta magnitud.



La mandataria explicó que su decisión responde a la convicción de mantener cercanía con la población durante eventos de interés nacional.



Anticipó que podrían organizar una actividad pública el día del partido inaugural en caso de que llegaran representantes de otras naciones.



Reiteró que su prioridad es compartir la jornada con los habitantes de la capital y promover que más personas puedan vivir de cerca el inicio del torneo.



La mandataria también reconoció que la realización del Mundial 2026 entre los tres países que integran el T-MEC podría ser una buena oportunidad para la revisión de las relaciones comerciales entre México, Estados Unidos y Canadá.