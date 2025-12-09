Anuncia la SEP nuevo modelo de “ciberbachillerato”

-Se busca alcanzar la meta presidencial establecida, con un acceso del 85% en el nivel medio superior.

Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, anunció la creación de un nuevo modelo de “ciberbachillerato”, que formará parte de la estrategia federal para incrementar la cobertura en educación media superior a partir de 2026.



Informó que la propuesta se integra a la meta presidencial de alcanzar un acceso del 85% en este nivel educativo y garantizar que ningún joven quede fuera de la escuela mediante nuevos planteles, ampliaciones, reconversiones y un esquema adicional de formación.



Delgado explicó que el “ciberbachillerato” representa una evolución del telebachillerato tradicional, al integrar infraestructura física y digital más completa, con aulas equipadas con cómputo, espacios deportivos, áreas culturales, conectividad y contenidos académicos alineados al Marco Curricular Común del Bachillerato Nacional. Adelantó que aún se evalúa el nombre definitivo del modelo.



Prevé la SEP que para 2026 se puedan abrir 130 ciberbachilleratos, ubicados en comunidades donde la distancia entre la secundaria más cercana y un bachillerato supera los 45 minutos. Estas localidades fueron seleccionadas con base en su dispersión poblacional y necesidades regionales.



Delgado destacó que el objetivo es acercar escuelas a los lugares donde viven las y los jóvenes, evitando la deserción por razones geográficas.



La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, expuso que este modelo forma parte del reordenamiento del sistema para ofrecer trayectorias más flexibles. El esquema modular permitirá que estudiantes que abandonaron sus estudios puedan reincorporarse sin perder años completos. Señaló que la formación integral será un componente esencial, con énfasis en bases científicas, humanistas, culturales y deportivas.



Todos los estudiantes obtendrán un certificado del Bachillerato Nacional, igual que en el resto de subsistemas. La diferencia radicará en un componente robusto de competencias laborales, con formación técnica actualizada conforme a necesidades regionales y de mercado. Esta oferta será avalada por una red de universidades públicas, incluidas instituciones autónomas estatales, la UNAM y el IPN.



Entre las áreas en actualización se encuentran semiconductores, robótica, electromovilidad, turismo, programación, administración de proyectos tecnológicos y nuevas líneas agropecuarias relacionadas con manejo de agua y servicios ambientales.



La meta presidencial se estableció en 120 mil nuevos espacios, ajustándose a 150 mil al incorporar el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.