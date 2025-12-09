“Ser policía es sinónimo de vocación, valentía y entrega”: Cristóbal Castañeda

-La SSEM mantiene su compromiso de ser un referente de buenas prácticas a nivel nacional, con policías mejor preparados.

En el marco de la conmemoración del Día del Policía Mexiquense, en representación de la gobernadora del Estado de México, maestra Delfina Gómez Álvarez, el Secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo, reconoció a las y los policías que diariamente salen a las calles con la misión de salvaguardar a la población.



“Ser policía es sinónimo de vocación, valentía y entrega. Es construir en cada acción justicia, orden y paz social. Es levantarse todos los días con la firme convicción de servir y de renunciar a las necesidades propias para buscar un bien superior: la seguridad de la ciudadanía mexiquense”, destacó el Secretario de Seguridad.



Cristóbal Castañeda señaló que la SSEM está integrada por mujeres y hombres cuyos valores están bien cimentados, lo que la convierte en una institución humana, cuya labor trasciende e impacta de manera positiva y profunda en el tejido social.



“En cada uno de los 125 municipios que conforman el estado, sepan que la Secretaría de Seguridad mantiene su compromiso de hacer de la institución policial un referente de buenas prácticas a nivel nacional, con policías mejor preparados, capacitados y especializados en sus funciones, actuando siempre en favor de la ciudadanía”, señaló Cristóbal Castañeda.



En el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de la entidad, Paola Monserrat García Paz, ganadora del Mérito Deportivo, destacó el apoyo y liderazgo de la gobernadora y del Secretario de Seguridad, evidentes por el respaldo que actualmente brindan a las fuerzas del orden.



“Agradezco el respaldo y compromiso de nuestras autoridades. Gracias a nuestra Gobernadora, Maestra Delfina Gómez Álvarez, por el apoyo a esta institución, por dignificar nuestra labor y procurar nuestro bienestar. También agradezco a nuestro Secretario de Seguridad, Maestro Cristóbal Castañeda Camarillo, por su liderazgo al frente de esta institución”, dijo la galardonada.



Durante la ceremonia se reconoció a oficiales por su destacada labor en las categorías de Policía del Año; Mérito Policial Primera y Segunda Clase; Custodio del Año; Mérito Social y Deportivo; así como el Título Post Mortem.



Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México reafirma su compromiso con las y los policías para continuar con el trabajo de reconstrucción social, así como para fortalecer la proximidad con la ciudadanía, tal como lo establece el Plan de Desarrollo Estatal 2023-2029.



En el evento estuvieron presentes el Representante de la 22ª Zona Militar, General de Brigada Armando López Esquivel; el Subsecretario de la Policía Estatal, Carlos Alberto Hernández Leyva; el Subsecretario de Control Penitenciario, Víctor Manuel Martínez, y el Director General de Información, Víctor Antonio Cisneros Díaz.