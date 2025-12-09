Mujer y su bebé son rescatadas de un incendio por autoridades de Metepec

-Bomberos informaron que un cortocircuito provocó el siniestro.

Cuerpos de emergencia de Metepec fueron movilizados al ser informados de un incendio de una casa ubicada en la colonia Bellavista, donde una mujer y su pequeñita se encontraban en riesgo.



Al llegar al lugar y percatarse de la intensidad de las llamas de fuego, optaron por cerrar la calle 5 de Febrero y Avenida Tecnológico, en el municipio de Metepec.



Las llamas invadieron el inmueble, espacio que quedó totalmente en llamas y con múltiples daños materiales; presuntamente, el fuego fue provocado por un cortocircuito al interior de la vivienda.



Ante la magnitud del incendio, elementos de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Metepec acudieron al lugar para atender el reporte de emergencias y evitar otro siniestro, por lo que lograron controlar las llamas.



El presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, informó mediante sus redes de las acciones que se llevaron a cabo: “Esta tarde, en una acción heroica, nuestro cuerpo de Bomberos y nuestra Policía municipal rescataron a una mujer y a su pequeñita de tres meses de un incendio ocasionado, presuntamente, por un cortocircuito dentro de su vivienda en Avenida Tecnológico. Ya se evalúan los daños, pero afortunadamente, la vida de las dos está a salvo”.



A pesar de que los cuerpos de emergencia controlaron el siniestro, una enorme cortina de humo invadió el inmueble afectado y la vialidad cercana, por lo que, para evitar accidentes, elementos de vialidad y seguridad cerraron la avenida, que en minutos fue cubierta de color gris oscuro e intenso aroma a quemado.



Debido a la cercanía de la casa afectada con Avenida Tecnológico, la vialidad registró intensa carga vehicular que utilizó vías alternas para continuar sus trayectos y evitar contratiempos.