Entrega Evelyn Salgado constancias del programa Tarjeta Violeta a poco más de 4 mil mujeres

-Agradecen las beneficiarias todo el apoyo y respaldo hacia el sector

“Detrás de cada número está la historia de una mujer que decidió cambiar su vida; son mujeres que hoy dominan oficios que antes se creían que nada más eran para los hombres, mujeres que se prepararon para ser emprendedoras, mujeres que se prepararon para trabajar, para sostener a sus familias con independencia, con inteligencia, con libertad, mujeres que decidieron abrir sus alas”, señaló la gobernadora Evelyn Salgado Pineda ante poco más de 4 mil mujeres que recibieron su constancia del programa Tarjeta Violeta.



En el evento que reunió a mujeres de diferentes edades, la gobernadora dio un mensaje de respaldo para este sector y se comprometió a seguir trabajando para continuar generando más y mejores oportunidades; durante su intervención, la jefa del Ejecutivo estatal, destacó la coordinación de diversas instancias, como la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero (Ieejag), entre otros, para lograr esta conjunción de esfuerzos para el bienestar de las mujeres guerrerenses, no sólo en el tema económico, sino también en el rubro educativo y en diversas áreas de desarrollo personal.



Salgado Pineda invitó a las beneficiarias a seguir siendo parte de este trabajo conjunto, destacando que la Tarjeta Violeta no nació para poner condiciones, ni para cumplir con un trámite; nació para acompañarlas y para que cada mujer tenga las herramientas reales que le permitan estudiar y seguirse desarrollando.



Como parte de este acto, la mandataria estatal entregó certificados de primaria y secundaria, constancias de capacitación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, de estudios de preparatoria, de conclusión de esquema de atención psicológica en de los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones (Cecosama), de capacitación en diversas áreas, sólo por mencionar algunos.



El titular de la Secretaría de Bienestar, Pablo André Gordillo Oliveros señaló que esta entrega representa un gran impulso y la fuerza del sector.



El funcionario detalló que gracias a esta coordinación, se ha tejido una red de instituciones, que de manera articulada, ofrecen opciones de fortalecimiento para las beneficiarias. Resaltó que en el estado se han alcanzado logros como la capacitación para el trabajo de más de 4 mil 200 beneficiarias, entre muchos otros.