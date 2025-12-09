Se promueve en Toluca la defensa de los derechos digitales y la igualdad de género

-La administración de Ricardo Moreno impulsa acciones para prevenir, atender y erradicar las violencias en la capital.

Con el propósito de generar conciencia sobre la violencia digital y promover la defensa de los derechos digitales, el Gobierno de Toluca, a través del Instituto Municipal de la Mujer y en coordinación con la Secretaría de las Mujeres del Estado de México, llevó a cabo la conferencia magistral impartida por la activista Olimpia Coral Melo, impulsora de la conocida Ley Olimpia.



En cumplimiento de la instrucción del alcalde, Ricardo Moreno, de fortalecer las políticas públicas orientadas a la prevención, atención y erradicación de las violencias, así como garantizar el derecho de las mujeres mexiquenses a vivir libres de discriminación, se desarrolló esta conferencia como parte de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género.



Durante su ponencia, Coral Melo resaltó la importancia de sensibilizar a la sociedad sobre la violencia digital, fomentar la denuncia y construir entornos virtuales seguros para niñas, adolescentes y mujeres.



Asimismo, recordó que la Ley Olimpia establece sanciones para quienes difundan contenido íntimo sin consentimiento y reconoce formalmente la violencia digital como una modalidad de violencia de género, lo cual representa un avance fundamental en la protección de los derechos humanos en el entorno digital.



Con esta actividad, el Ayuntamiento de Toluca reafirma su compromiso de trabajar de la mano de la ciudadanía para construir un municipio más seguro, igualitario y consciente, donde los derechos de todas y todos sean respetados.