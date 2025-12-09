Dialogan en el IEEM sobre derechos político-electorales de personas LGBTTTIQA+

-El taller en línea organizado por el Instituto Electoral del Estado de México reunió a participantes de siete estados del país.

A través del taller virtual Ciudadanía Diversa: Derechos político-electorales de las personas LGBTTTIQA+: el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) reunió a personas de la sociedad civil de Estado de México, Puebla, Zacatecas, San Luis Potosí, Chiapas, Colima y Tamaulipas, que forman parte de la comunidad LGBTTTIQA+, para reflexionar sobre los desafíos que enfrentan para ser incluidas plenamente en la vida política del país y ejercer sus derechos político-electorales.



El taller fue impartido por Ricardo Coyotzin Torres, presidente de la Asociación Fuera del Closet, y se llevó a cabo en dos sesiones, una teórica y una práctica.



Durante su intervención en el primer día de actividades, Coyotzin Torres puntualizó que los derechos político-electorales de las personas LGBTTTIQA+ van más allá de votar o ser votadas; estos deben incluir la posibilidad de participar en la vida pública sin miedo a la discriminación.



Añadió que esta exclusión se refleja en la manera en que desalienta la participación de las personas LGBTTTIQA+, pues al expresar opiniones políticas o aspirar a cargos públicos, en ocasiones enfrentan agresiones físicas, simbólicas o digitales que afectan su seguridad y limitan su deseo de involucrarse. Por ello, subrayó que crear entornos libres de rechazo es responsabilidad del Estado y de las instituciones electorales, ya que la democracia solo se fortalece cuando todas las personas pueden opinar, organizarse, competir y ser visibles sin temor a represalias.



Coyotzin Torres aseguró que garantizar la participación a las personas de la diversidad sexual, no es un acto simbólico, sino un deber democrático, ya que sin inclusión real no puede hablarse de igualdad ni de ciudadanía plena. Destacó que también existen obstáculos que impiden que su representación sea auténtica, como prácticas discriminatorias dentro de los partidos políticos, simulación de candidaturas y discursos que buscan invisibilizar.



Finalmente, durante el segundo día de actividades, las y los participantes realizaron una dinámica en la que, a partir de sus experiencias personales, construyeron propuestas para enfrentar estas problemáticas en sus entidades, con el objetivo de avanzar hacia una ciudadanía más incluyente y respetuosa de la diversidad.