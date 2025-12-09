Tabe y Orvañanos arrancan operativo navideño en los límites de MH y Cuajimalpa

-Blindan las fronteras de ambas demarcaciones para que las y los vecinos pasen unas fiestas en paz y tranquilidad.

Los alcaldes de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe y de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos, dieron el banderazo de arranque al “Operativo Navideño” que blindará las fronteras entre ambas demarcaciones para que los vecinos y visitantes pasen con toda tranquilidad las festividades de fin de año.



Tabe dijo que el operativo tiene la finalidad de fortalecer la seguridad en los límites territoriales de ambas alcaldías, de manera que las y los vecinos pasen unas fiestas en paz y tranquilidad.



Señaló que todos los días, el equipo de seguridad de la alcaldía, de la mano de la Policía Auxiliar hace este esfuerzo para tener alcaldías mucho más seguras, “no nos conformamos con lo que el gobierno de la Ciudad nos manda, metemos un extra” y es por ello que le destinamos un presupuesto.



Mencionó que a lo largo de cuatro años Miguel Hidalgo se convirtió en una de las alcaldías más seguras de la Ciudad de México y prueba de ello es que el Gabinete de Seguridad reportó que la semana pasada fue el periodo con el menor número de delitos durante este 2025 y cada año se va reduciendo la incidencia delictiva.



Por su parte, el alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos, quien ha posicionado a su demarcación como la segunda alcaldía más segura de la CDMX, refrendó su compromiso con la comunidad para reforzar los esquemas y esfuerzos por avanzar en este tema de seguridad.



Agregó que este operativo con MH tendrá operaciones de vigilancia, monitoreo, reacción más oportuna y un despliegue especial de oficiales para cuidar a la ciudadanía.



El alcalde comentó que Cuajimalpa se ha caracterizado por ser una demarcación con mayor presencia de policías y una amplia coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas.



Tras el banderazo de arranque, los alcaldes recorrieron las calles de las colonias Lomas de Bezares y Bosques de las Lomas, e informaron que el operativo conjunto que inicia el día de hoy, concluirá hasta el 7 de enero donde participarán cerca de 40 elementos y 12 unidades por ambas alcaldías, independientemente de la fuerza policial con la que cuenta cada demarcación. Sumado a los recorridos en zonas residenciales, centros comerciales y tiendas, así como durante la entrega de aguinaldos.