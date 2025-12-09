La integridad pública garantiza el desarrollo y bienestar de Naucalpan

Naucalpan avanza hacia un gobierno honesto, eficiente y comprometido con la transformación.

En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, el Presidente Municipal Isaac Montoya Márquez reafirmó que la integridad pública es un principio fundamental para garantizar el desarrollo y el bienestar de las y los naucalpenses.



Durante la celebración del Día Internacional contra la Corrupción, la Dra. Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria impartió la conferencia “Municipios íntegros”, en donde presentó las diferentes estrategias para prevenir la corrupción y fortalecer la confianza ciudadana, subrayando la importancia de instituciones transparentes y cercanas al pueblo.



Montoya Márquez destacó que su gobierno no refrenda, ni refrendará pactos de impunidad; todo lo contrario, su administración busca romperlos, porque “la corrupción contribuye al empobrecimiento, a acentuar las desigualdades, a mantener el rezago”.



Afirmó que, por el contrario, la honestidad es un factor de cambio y de transformación.



Recalcó que su administración trabaja con decisiones firmes, voluntad política y uso responsable de los recursos para impulsar obras, programas sociales y servicios que respondan a las necesidades de cada comunidad.



