“Colibríes, Arte y Biodiversidad urbana”; nueva exposición del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental

-Existen alrededor de 335 especies de colibríes, de las cuales 59 se distribuyen en México y 19 de ellas en CDMX.

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México, presenta en el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental (MHNCA) la exposición “Colibríes, arte y biodiversidad urbana”, del 12 de diciembre de 2025 al 12 de abril de 2026 de martes a domingos de 10:00 a 17:00 horas. El acceso está incluido en el boleto de entrada al museo.



Esta muestra, impulsada por la Dirección de Cultura Ambiental, celebra la convergencia entre arte, ciencia y la cultura ambiental, poniendo en el centro a los colibríes como símbolo de vida, polinización y equilibrio ecológico.



“Colibríes, arte y biodiversidad urbana” invita a vivir una experiencia única que combina datos científicos de especialistas en colibríes de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), llamados a la acción implementados por la Sedema a través de los programas que realiza la Dirección de Cultura Ambiental para que la ciudadanía se una al cuidado de esta peculiar ave y el delicado y detallista arte escultórico de Davit Nava.



Esta exposición busca visibilizar parte de la riqueza biológica de nuestro país, en particular las especies de colibríes que habitan en la Ciudad de México y ser un espacio de encuentro, reflexión y celebración de la vida en movimiento, recordando que cuidar a los colibríes es también cuidar la vitalidad de nuestra metrópoli.



A través de esta exposición, las y los visitantes podrán redescubrir su vínculo con la naturaleza y comprender la importancia de los colibríes como polinizadores clave en los ecosistemas urbanos, esenciales para el mantenimiento de las plantas nativas y la regeneración de los jardines de la ciudad. Son las únicas aves que pueden volar en distintas direcciones y mantenerse suspendidos en vuelo, lo que los convierte en excelentes polinizadores alcanzando plantas de diferentes niveles de altura y de más de 1,000 especies distintas.



La muestra se compone de: 23 esculturas de colibríes de barro del artista Davit Nava, cuyas formas y colores con detalle científico permiten identificarlos fácilmente.



“Colibríes, arte y biodiversidad urbana” será también un espacio para reflexionar y expresarse a través de breves mensajes plasmados en siluetas de colibríes en papel que serán resguardas por un árbol de madera creando una instalación artística viva que se irá construyendo colectivamente como símbolo de un compromiso con esta especie actualmente amenazada.