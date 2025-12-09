Realiza Delfina Gómez 4ª Audiencia Ciudadana; atiende solicitudes de mexiquenses

-Atienden diversas Secretarías, de manera rápida y eficiente, solicitudes en materia de salud.

Bajo un nuevo formato que busca atender de manera eficiente y rápida a la ciudadanía, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez realizó la Cuarta Audiencia Ciudadana durante cinco días, cada uno dedicado a un sector específico; uno de ellos fue salud, dando respuesta inmediata con la entrega de sillas de ruedas, andaderas y programas de bienestar.



Participaron las Secretarías de Salud, Bienestar y el Sistema DIF Estado de México. Cada titular de las dependencias escuchó a la ciudadanía mexiquense, a la cual se le reiteró su compromiso de ser un Gobierno de territorio y cercano a la gente.



Una de las personas beneficiadas es Raquel Rocío Balderas, quien acudió a la audiencia a fin de pedir ayuda y poder realizar las pruebas para un trasplante de riñón de su hijo que sufre insuficiencia renal crónica.



“Pedirle a la gobernadora que nos apoyara con los gastos para lo de las pruebas cruzadas, que están muy elevados los gastos, los pasajes y el pago de las hemodiálisis”, señaló.



Raquel agradeció la atención y la disposición de la gobernadora y de las autoridades de salud para dar respuesta a su petición, al igual que Edith Sánchez Vázquez, quien recibió una placa para su hijo que tuvo un accidente y necesitaba estudios de cráneo.



“Agradecida porque la gobernadora nos dio el apoyo y gracias a ella mi hijo tiene una nueva vida, un nuevo comenzar; espero que ayude a muchas personas, así como a nosotros”, expresó.



Con esta nueva modalidad, la gobernadora Delfina Gómez busca garantizar una atención personalizada y respuesta efectiva a las necesidades de las y los mexiquenses, con lo que se garantiza su bienestar.