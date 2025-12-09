Alcaldía Tlalpan supera la realización de 200 Mesas de Seguridad y Construcción de Paz

-Las reuniones son encabezadas por la alcaldesa Gaby Osorio y se realizan diariamente en coordinación con dependencias de los tres niveles de gobierno.

La Alcaldía Tlalpan superó la realización de 200 Mesas de Seguridad y Construcción de Paz, un mecanismo de coordinación que la alcaldesa Gaby Osorio encabeza de manera diaria junto con autoridades locales y federales para revisar la incidencia delictiva, ajustar operativos y dar seguimiento a acciones de prevención en todo el territorio.



En estas sesiones participan, entre otras, la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Guardia Nacional, Defensa y las áreas operativas de la demarcación.



En el balance correspondiente a la primera semana de diciembre, las autoridades que integran las Mesas de Seguridad y Construcción de Paz acordaron reforzar la estrategia interinstitucional para prevenir el robo a casa habitación, ante el aumento de personas que salen de la ciudad por la temporada de celebraciones decembrinas.



También se estableció mantener y ampliar la vigilancia conjunta en las zonas de mayor afluencia, a fin de anticipar incidentes y fortalecer la presencia operativa en los puntos con mayor tránsito vecinal y comercial.



En cuanto a incidencia selectiva, la semana cerró con un balance favorable para la seguridad y la convivencia en la Alcaldía Tlalpan, al registrarse una reducción de los delitos de alto impacto en la mayoría de los sectores y una disminución del 9.9% en denuncias por violencia de género respecto a la semana previa.



Las acciones operativas dejaron 10 chelerías clausuradas, más de 700 visitas domiciliarias mediante el modelo Casa por Casa y diversos aseguramientos y remisiones derivadas de los operativos Salvando Vidas, Rastrillo y Motocicleta Segura.



En coordinación con la Coordinación de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (CORENADR), se mantiene la instrucción de realizar patrullaje efectivo diario en la zona del Ajusco, y que dicho patrullaje será alternado semanalmente entre Ajusco y Topilejo.



Para realizar cualquier tipo de denuncia, la Alcaldía Tlalpan mantiene abiertos sus canales oficiales de comunicación a través de redes sociales y de los números de atención en materia de seguridad: 911, 55 5655 0023 y 55 5485 5042.



Estos dos últimos corresponden a la policía de proximidad en Tlalpan, que canaliza y da seguimiento inmediato a denuncias y solicitudes ciudadanas.