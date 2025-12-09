Obtiene Delfina Gómez 65.6% de aprobación en Edoméx

-Aumentó 5 puntos desde abril, lo que refleja una tendencia ascendente en la percepción ciudadana sobre su gestión.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, alcanzó, de acuerdo a la más reciente encuesta de FactoMétrica, realizada el 1 y 2 de diciembre, un 65.6% de aprobación en su desempeño general.



La cifra representa un incremento de 5 puntos porcentuales desde el último sondeo realizado en abril, cuando registró 60.6%. Este incremento muestra una clara tendencia ascendente en la percepción ciudadana sobre su gestión.



Ha destacado durante su administración, de manera particular en el rubro de generación de empleos y desarrollo económico, donde obtuvo su mejor evaluación con 65.7% de opinión favorable.



Los encuestados han posicionado su desempeño económico como uno de los aspectos mejor valorados de su gobierno y refleja que los mexiquenses perciben avances tangibles en oportunidades laborales y crecimiento económico en la entidad más poblada del país.



Mientras que los programas sociales implementados por la gobernadora constituyen otro pilar fundamental de su gestión, alcanzando 64.2% de opinión positiva entre los mexiquenses.



La efectividad de estas políticas públicas se traduce en resultados concretos: 53.7% de las familias reporta recibir algún programa social, lo que demuestra una cobertura significativa y un impacto directo en el bienestar de la población.



Uno de sus más grandes estándares es el programa “Mujeres con Bienestar” que se ha logrado consolidar como el más emblemático de la administración, siendo identificado por el 56.9% de los encuestados como el más representativo del trabajo gubernamental, lo que subraya el exitoso enfoque de género que ha caracterizado esta gestión.



Las iniciativas innovadoras como el programa de Bienestar Animal también han encontrado respaldo ciudadano, con 55.1% de los consultados considerándolo exitoso, posicionando al Estado de México como una entidad a la vanguardia en materia de protección animal y bienestar social integral.



A nivel nacional, la gestión de Delfina Gómez se encuentra alineada con el proyecto de transformación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien registra 68.9% de aprobación entre los mexiquenses, reflejando la fortaleza del movimiento en la entidad.