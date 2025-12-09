Avanza GEM en mejoramiento urbano con calles más iluminadas y seguras: Sedui

-La Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura registra avance de 50% en vialidades de Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli y Naucalpan.

Como parte del Programa “Caminemos Seguras”, el Gobierno del Estado de México avanza en el mejoramiento urbano con perspectiva de género en calles de los municipios de Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli y Naucalpan, proyectos que priorizan la iluminación de estos espacios.

Durante la supervisión de las obras, Carlos Maza Lara, Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), destacó que estos proyectos llevan un avance del 50 por ciento y se realizan en coordinación con la Secretaría de las Mujeres.

Explicó que, en la Avenida Acueducto de Tlalnepantla, las cuadrillas se enfocan en la rehabilitación de banquetas y guarniciones, así como la instalación de tecnología de seguridad como cámaras de videovigilancia y botones de pánico.

El funcionario también recorrió la Avenida Primero de Mayo en Cuautitlán Izcalli, donde se mejoran banquetas y guarniciones, además de un importante cruce peatonal para garantizar la movilidad segura.

En la Avenida Jardines de San Mateo, en Naucalpan, se mejora la iluminación pública y se rehabilitan banquetas para que las mujeres y la ciudadanía en general dispongan de entornos más seguros.

Los trabajos forman parte de la estrategia estatal para rehabilitar y colocar nueva infraestructura urbana en 13 calles de Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Tlalnepantla, Tultitlán, Valle de Chalco, Nezahualcóyotl y Toluca, municipios con Alerta de Violencia de Género.

